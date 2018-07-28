В Греции нашли виновника катастрофических пожаров

Греческая пожарная служба провела тщательное расследование, в результате которого опровергла предположение властей, что причиной масштабных лесных пожаров является злонамеренный поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за обыкновенной халатности.

Как отмечается, вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер и не потушил его, сообщает греческое издание Ekаthimerini.

По информации источников издания, властям уже известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране.

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Напомним, число жертв грандиозных лесных пожаров возросло до 88 человек - женщина, получившая серьезные ожоги во время пожара в Греции, скончалась в больнице. Греческие военные оценили масштабы разрушений, нанесенные огнем, и опубликовали видеоотчет - пострадавший регион выглядит так, будто по нему прошлась ядерная война.