Tesla планирует построить завод по выпуску электромобилей в Европе - The Wall Street Journal

Компания-производитель электрокаров Tesla начала переговоры с германским и нидерландским правительствами о строительстве в этих странах своего первого европейского завода по производству автомобилей, который получит название Gigafactory.

Переговоры о строительстве Gigafactory в Европе находятся на ранней стадии. Tesla хочет производить на одном заводе автомобили и аккумуляторы к ним, сообщает издание The Wall Street Journal cо ссылкой на участников переговоров.

В компании отказались прокомментировать изданию информацию о переговорах, однако глава компании Илон Маск еще в июне разместил в своем Твиттере многозначительный пост.

"Германия является ведущей страной Европы. Возможно, [завод] на немецко-французской границе имеет смысл, недалеко от стран Бенилюкса", – написал в июне глава Tesla Илон Маск.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries