Кремль пришел в бешенство от действий армянских властей

Москва возмутилась тем, что новые армянские власти преследуют бывшее руководство страны. В частности, в Кремле пришли в ярость из-за ареста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Как пишет "Коммерсантъ", в РФ сочли это "ударом по имиджу военного блока".

Издание отмечает, что поставки Армении оружия на $ 100 млн оказались под вопросом. "Но пока не особо понятно, что у них вообще происходит", - рассказал источник издания.

В свою очередь, армянский МИД заявил, что происходящее внутри государства не имеет отношения к внешней политике.

Хачатурова обвинили в организации массовых беспорядков 1-2 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой создать межведомственный координационный орган по подготовке иска против России за причиненный ущерб на Донбассе.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа (...) Мы не должны терять ни минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов", - заявил Порошенко.