В Беларуси перевернулся автобус с украинцами

Неподалеку от города Орша в Беларуси перевернулся автобус с туристами из Украины, России и Молдовы.

Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло около 4.30 утра (по киевскому времени).

Водитель автобуса уснул за рулем и наехал на световую опору. После этого автобус опрокинулся на бок и слетел в кювет.

Никто из 53 пассажиров автобуса не погиб. 12 человек госпитализировали, восемь из них вскоре отпустили из больницы. Из города Лиды за пассажирами прибыл другой автобус.

В субботу, 28 июля, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибла 72-летняя женщина. По данным журналистки Викторий Балицкой, за рулем авто был нетрезвый депутат Сокальского горсовета Василий Петрушка.