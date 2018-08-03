Семья замглавы комиссии прокуроров обзавелась элитной недвижимостью в США — расследование

Журналисты рассказали о том, что семья замглавы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука приобрела недвижимость в США на сумму в 550 тысяч долларов.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", еще в 2010 году племянница Шемчука студентка Алина Люба оформила на себя право собственности на квартиру общей площадью 128 квадратных метров за 325 тысяч долларов в американском городе Авентура (штат Флорида) в комплексе Mystic Pointe.

А уже через месяц после приобретения пентхауса она выдала доверенность на распоряжение всем своим имуществом самому Виктору Шемчуку.

При этом в марте 2011 года Шемчук сам приобрел квартиру площадью 120 квадратных метров в комплексе Alaqua Condominium на берегу Атлантического океана в том же городе Авентура. Сумма сделки при покупке составила 219 тысяч долларов.

Отметим, что Шемчук с 1994 года он работает в государственных органах. Он был народным депутатом, членом фракции "Блока НУ-НС", во времена Виктора Януковича почти полгода возглавлял Львовскую область.

Напомним, ранее сообщалось о том, что детям нового главы Донецкой ОВГА подарили элитную недвижимость и землю.