Американские санкции против России расширены: названы "жертвы"

Россия получила новые американские ограничительные меры / Reuters

Власти США расширили санкции, введенные против Российской Федерации, в рамках закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

В "черный список" попали судна и некоторые компании, сообщили в американском Минфине.

По сведениям ведомства, под ограничительные меры угодили судно Фортуна, которое привлечено к строительству газопровода Северный поток-2, и его владелец – компании КВТ-Рус.

Под санкции также попали танкеры Сьерра и Максим Горький, которые ходят под российским флагом, и расположенная в РФ компания Рустанкер.

Санкции США против России – что нужно знать