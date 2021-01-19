Американские санкции против России расширены: названы "жертвы"

В санкционный список США попало судно, которое привлечено к строительству газопровода Северный поток-2.
Власти США расширили санкции, введенные против Российской Федерации, в рамках закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).
В "черный список" попали судна и некоторые компании, сообщили в американском Минфине.
По сведениям ведомства, под ограничительные меры угодили судно Фортуна, которое привлечено к строительству газопровода Северный поток-2, и его владелец – компании КВТ-Рус.
Под санкции также попали танкеры Сьерра и Максим Горький, которые ходят под российским флагом, и расположенная в РФ компания Рустанкер.
Санкции США против России – что нужно знать
- Проект закона О противодействии противникам Америки посредством санкций сенаторы предложили в январе 2017 года из-за того, что Россия продолжала принимать участие в войне в Украине и в Сирии и якобы вмешивалась в выборы президента США, которые прошли в 2016 году, пишет Википедия.
- Позже документ одобрили в Сенате и в Конгрессе. Президент Дональд Трамп подписал законопроект 2 августа 2017-го.
- Власти США ввели ограничительные меры, в частности против юридических и физических лиц России, а также компаний, которые зарегистрированы за рубежом, однако связаны с деятельностью РФ в киберсфере.
Автор: Екатерина Присяжнюк