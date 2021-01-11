Байден решил отдать ЦРУ в руки бывшему послу в России

Избранный президент США определился с кандидатом на пост главы ЦРУ.
Избранный президент США от Демократической партии Конгресса Джозеф Байден решил назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) экс-посла в России Уильяма Бернса.
"Американский народ будет крепко спать с ним как с нашим следующим директором ЦРУ", - заявил Байден, сообщает CNN.
В случае подтверждения Бернс станет первым лидером в истории ЦРУ, чей жизненный опыт исходит от Государственного департамента.
Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену.
Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. В 2009 году он также исполнял обязанности главы госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должности Хиллари Клинтон.
Отметим, ранее на этой должности Байден хотел видеть Дэвида Коэна, который ранее занимался разработкой санкций против России и расследованием "вмешательства" в выборы со стороны Москвы.
Еще одним кандидатом на должность директора ЦРУ был Майкл Моррел, который при Бараке Обаме был замглавы ведомства и дважды исполнял его обязанности.
Назначения в будущей администрации Байдена – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.
- 30 ноября избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.
- 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
- 24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат: Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН; Джейк Салливан - АНБ; Аврил Хейнс - национальная разведка; Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности; Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.