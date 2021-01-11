Джо Байден решил отдать ЦРУ в руки бывшему послу в России / Фото Reuters

Избранный президент США от Демократической партии Конгресса Джозеф Байден решил назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) экс-посла в России Уильяма Бернса.

"Американский народ будет крепко спать с ним как с нашим следующим директором ЦРУ", - заявил Байден, сообщает CNN.

В случае подтверждения Бернс станет первым лидером в истории ЦРУ, чей жизненный опыт исходит от Государственного департамента.

Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге предложили Энтони Блинкену.

Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. В 2009 году он также исполнял обязанности главы госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должности Хиллари Клинтон.

Отметим, ранее на этой должности Байден хотел видеть Дэвида Коэна, который ранее занимался разработкой санкций против России и расследованием "вмешательства" в выборы со стороны Москвы.

Еще одним кандидатом на должность директора ЦРУ был Майкл Моррел, который при Бараке Обаме был замглавы ведомства и дважды исполнял его обязанности.

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