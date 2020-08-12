Ультиматум для Лукашенко: в Литве назвали три главных тезиса разрешения конфликта в Беларуси

Лукашенко пока не прокомментировал план по урегулированию ситуации в Беларуси / УНИАН

Для разрешения кризисной ситуации в Беларуси, сложившейся вследствие непризнания белорусами результатов выборов президента страны, Минск должен прекратить применение силы против своего народа, освободить всех заключенных в ходе протестов лиц и сесть за стол переговоров со своими гражданами.

Такой план был предложен Беларуси Литвой, Латвией и Польшей, рассказал литовский президент Гитанас Науседа в среду, 12 августа, передает издание Евразия Эксперт.

По словам главы Литвы, события, которые происходят в последние дни, не имеют ничего общего с идеей демократической и процветающей Беларуси. Поэтому власти должны решить эту проблему.

"Мы призываем власти Беларуси, прежде всего, срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение грубой силы против своего народа. Во-вторых, мы призываем власти Белоруссии освободить всех задержанных протестующих и в срочном порядке прекратить их преследование. В-третьих, мы надеемся, что власти Беларуси, наконец, вступят в диалог со своими гражданами", - сказал Науседа в своем заявлении.Читайте такжеКровавые протесты в Беларуси: Помпео раскрыл позицию США

Для заключения договоренностей Беларуси предлагают создать национальный совет, в который войдут представители власти и гражданского общества. В рамках переговорного процесса стороны должны найти компромисс.

В заявлении Науседы подчеркивается, что Варшава, Рига и Вильнюс готовы оказать содействия переговорам и выступить в них в качестве посредников. В случае отказа властей Беларуси от данного плана их ожидаются санкции Европы и стран-инициаторов мирного соглашения.

Тем временем три кандидата в президенты Беларуси – Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая – не признали Александра Лукашенко победителем гонки за пост главы государства. Они уже направили в ЦИК жалобы о непризнании результатов выборов.Читайте также"Огонь на поражение": в МВД Беларуси подтвердили стрельбу из огнестрела в протестующих

Напомним, в Европарламенте группа в составе 23 депутатов обратилась к руководству Евросоюза с просьбой рассмотреть возможность введения жестких санкций против белорусских властей.