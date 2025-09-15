Укр
Читать на украинском
"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15 сентября 2025, 15:31
Белорусского оппозиционера и бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича снова посадили в колонию в Глубоком, указывают СМИ.
  • Белорусского политзаключенного, который отказался от депортации в Литву - вернули в тюрьму
  • Он содержится в колонии города Глубокое Витебской области

Белорусский политзаключенный Николай Статкевич, который был недавно освобожден вместе с еще 51 политзаключенным и который отказался покидать территорию Беларуси, снова оказался за решеткой. Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на собственный источник.

11 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об освобождении 52 политических заключенных, среди которых был и Николай Статкевич. Всех должны были вывезти в Литву.

Отмечается, что 69-летнего бывшего кандидата в президенты 11 сентября пытались депортировать, однако в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой он выбил дверь автобуса и вышел из него, после чего исчез.

Сейчас, по данным медиа, которое ссылается на "достоверный источник", Статкевич содержится в колонии города Глубокое Витебской области.

"Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет", - рассказывал председатель партии "Народная громада" в изгнании Евгений Вильский.

В 2010 году Статкевич баллотировался в президенты, а после акции протеста 19 декабря был приговорен к шести годам колонии строгого режима и освобожден в 2015-м. Впоследствии снова активно участвовал в политических кампаниях и протестах.

В мае 2020 года, накануне массовых акций, его арестовали и приговорили к 14 годам заключения в колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Последние два года и семь месяцев он провел в изоляции в камерном блоке той же колонии в Глубоком, без всякой связи с внешним миром.

Почему Статкевич отказался от свободы - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов прокомментировал решение политзаключенного Николая Статкевича отказаться от обмена и остаться в Беларуси. Он отметил, что для Лукашенко это является серьезным раздражителем, ведь Статкевич давно считается его личным врагом, а его непредсказуемые действия не раз вызывали раздражение. Сам факт включения фамилии Статкевича в список на освобождение свидетельствует, что его дело было частью переговорных договоренностей.

По мнению Усова, после такого развития событий со Статкевичем может произойти что угодно.

"Сорвет ли это дальнейшие соглашения? Я думаю, что нет. Возможно, это на какое-то время заморозит процесс, но не сорвет его в конечном итоге. Потому что Лукашенко получает очевидные дивиденды - как политические, так и в вопросе санкций, возвращается его субъектность", - считает он.

Освобождение политзаключенных в Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 июня белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы.

Недавно представитель США встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Существует мнение, что таким образом Вашингтон стремится отдалить Минск от влияния России, однако пока это выглядит маловероятным, отметил руководитель Центра политического анализа и прогноза доктор политических наук Павел Усов.

Кроме того, США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Некоторые эксперты высказывают опасения, что это может стать путем для обхода санкций Россией, однако, по словам Усова, такой сценарий не имеет логического основания.

О персоне: Павел Усов

Павел Усов - белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже учился в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию.

Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы относительно политической ситуации в регионе.

Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем.

Его специализация - авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

