"Диверсанты остаются": добровольцы из РДК объявили о завершении операции в РФ

Рейд "Российского добровольческого корпуса" на территорию страны-агрессора России завершился. Об этом члены "РДК" объявили в своем Telegram-канале.
"Горячая фаза Ограниченной Военной Операции подошла к концу. И хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов", — написали они.
В РДК сообщили, что во время операции погибли добровольцы под псевдонимами "Терен", "Вольф", "Башмак" и "Толян".
Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК)
Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.
В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.
Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно
12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона совершили новый рейд на территорию РФ. В течение первых суток им удалось уничтожить несколько единиц российской военной техники, сообщил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
В Легионе "Свобода России" отметили, что основной целью российских добровольцев является смена режима российского диктатора Владимира Путина. Они также заявили, что готовы отправиться "маршем" в Москву для достижения этой цели.
Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон и Легион "Свобода России" анонсировали удары по военным обьектам на территории России утром в четверг, 14 марта.
Начальник штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" в интервью российскому телеграм-каналу сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.
По его словам, в четверг 14 марта, бойцы РДК провели бои с российскими войсками. Кроме того, бои с применением бронетехники и РСЗО продолжаются в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинки.
17 марта Сибирский батальон и "Русский добровольческий корпус" подняли флаги в селе Козинка Белгородской области.
Также бойцы Сибирского батальона заявили, что зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области и захватили здание местной администрации вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия.
Другие новости:
- Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит
- "2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте
- Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред