"Ответит по закону": Валуев резко высказался о ДТП с участием Ефремова

Валуев резко высказался о пьяном ДТП с Ефремовым / фото: сайт братьев Кличко

Известный российский актер Михаил Ефремов вчера стал виновником смертельного ДТП в Москве. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о "пьяном" ДТП с участием Заслуженного артиста России

"Видел кадры, что машина разбита, а он сидит сбоку. Так водитель другой машины скончался? Ничего себе! Это уже уголовное преступление, за которое он ответит по закону", – цитирует Валуева Спорт-Экспресс.

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Парламентарий отметил, что не знает, какое наказание ждет актера.

"Ефремов давно злоупотреблял алкоголем. Видел много роликов, как он пьяный выступает. Погибшего водителя жалко. В любом случае теперь Ефремову с этим жить", – добавил экс-спортсмен.

ДТП с участием Ефремова

Поздно вечером, 8 июня, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июля, Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен был дать показания по делу трагического ДТП.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови и моче Михаила Ефремова обнаружили наркотические вещества.