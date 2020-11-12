Европу атаковал новый вирус: хантавирус впервые заразил европейку

Хантавирус в Европе - что известно о первом случае и чем опасен вирус / Фото Reuters

В Европе зафиксирован первый случай, когда хантавирус поразил человека. Немка заразилась от домашней крысы.

Как сообщила клиника Шарите, пациентка поступила к ним с острой почечной недостаточностью. Позднее у нее диагностировали вирус Сеул. Переносчиком заразы оказалась ее домашняя крыса.

Причем это первый случай заражения от крысы – ранее вирус переносили лишь мыши. А, значит, теперь хантавирус в любой момент могут завезти в любую точку мира.

Предположительно, крыса пациентки была завезена в Германию уже с вирусом. Как известно, что сам хантавирус – азиатского происхождения. Второй вариант – что животное заразилось в Европе, куда вирус попал через диких крыс на судах.

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