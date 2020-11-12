Европу атаковал новый вирус: хантавирус впервые заразил европейку

Болезнь передалась от домашнего питомца.
В Европе зафиксирован первый случай, когда хантавирус поразил человека. Немка заразилась от домашней крысы.
Как сообщила клиника Шарите, пациентка поступила к ним с острой почечной недостаточностью. Позднее у нее диагностировали вирус Сеул. Переносчиком заразы оказалась ее домашняя крыса.
Причем это первый случай заражения от крысы – ранее вирус переносили лишь мыши. А, значит, теперь хантавирус в любой момент могут завезти в любую точку мира.
Предположительно, крыса пациентки была завезена в Германию уже с вирусом. Как известно, что сам хантавирус – азиатского происхождения. Второй вариант – что животное заразилось в Европе, куда вирус попал через диких крыс на судах.
Хантавирус: что такое хантавирус и какие его симптомы
- 24 марта 2020 житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию. Причиной смерти назвали хантавирус.
- Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире".
- Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко.
- Симптомы хантавируса похожи на симптомы других острых респираторных вирусных заболеваний — это головная боль, слабость и головокружение, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Также хантавирусная инфекция может вызвать истощение, лихорадку, кровотечение, а также повреждение почек.
Автор: Диана Беловодская