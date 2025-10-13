Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

Бундесвер должен был обучать российских военных на базе немецкого опыта.

Меркель хотела обучать армию РФ в военных центрах / Фото: УНИАН, пресс-служба АП РФ

План, согласованный при Меркель, оценивался в 1 миллиард евро

Проект курировал оборонный гигант Rheinmetall

Планы остановили после оккупации Крыма в 2014 году

Германия планировала помочь России создать восемь современных военных тренировочных центров - до того, как Москва напала на Крым в 2014 году. Об этом говорится в книге "Провал - расследование истории политики Германии в отношении России", пишет The Telegraph.

План, согласованный во времена канцлерства Ангелы Меркель, оценивался в 1 миллиард евро. Согласно ему, Бундесвер должен был обучать российских военных на базе немецкого опыта. Для этого в России планировали построить восемь боевых полигонов с самым современным оборудованием: лазерными пушками, системами моделирования боев, лекционными залами и электронными сенсорами, по образцу немецкого центра под Магдебургом.

Проект курировал оборонный гигант Rheinmetall, который поставлял бы оборудование. Как пишут авторы книги, немецкое правительство "приветственно отнеслось к желанию России к сотрудничеству", несмотря на все более агрессивное поведение Кремля.

"Немецкая политическая директива заключалась в том, чтобы приветствовать желание России к сотрудничеству и - насколько возможно - реализовать его", - заявил генерал в отставке Йозеф Нибекер, который тогда был военным советником Герхарда Шредера.

В 2011 году тогдашний министр обороны Германии Томас де Мезьер даже открыто заявил в Москве: "Мы заинтересованы в современной, хорошо управляемой российской армии с точки зрения политики безопасности".

Проект свернули после оккупации Крыма

Планы фактически остановили только после оккупации Крыма в 2014 году, когда стало понятно, что Москва не стремится к партнерству, а готовится к новым вторжениям.

Сам де Мезьер впоследствии признал, что имел "глубокие предостережения", но испытывал "большое давление" со стороны политиков, военных и промышленников.

Журналисты отмечают, что эти разоблачения ставят под сомнение публичные заявления Меркель о том, что именно Восточная Европа "не захотела диалога с Путиным".

Последние заявления Меркель

Как ранее писал Главред, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии в 2021 году якобы сорвали попытки урегулировать конфликт на Донбассе, развязанный Россией, и наладить конструктивный диалог с Москвой. По ее словам, именно это могло стать одним из факторов, спровоцировавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizán.

Она уточнила, что тогда предлагала создать новый формат переговоров между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против, опасаясь отсутствия единства позиций в рамках ЕС. По мнению Меркель, мир станет возможным только тогда, когда Европа сможет стать реальным сдерживающим фактором и продолжит поддержку Украины.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что именно действия Меркель как главы немецкого правительства способствовали войне в Европе.

Меркель в своих мемуарах рассказала, что во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США он демонстрировал явный интерес и симпатию к Владимиру Путину. В приватной беседе, без свидетелей, Трамп задал ей ряд вопросов, включая её происхождение из Восточной Германии и личные отношения с российским лидером. По словам Меркель, было очевидно, что Трамп находился под сильным впечатлением от Путина.

