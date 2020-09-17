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Глава США и почти глава Беларуси: с кем поборется Навальный за Нобелевскую премию мира

17 сентября 2020, 16:12

В кандидаты на Нобелевскую премию мира в 2020 году выдвинули преимущественно политических деятелей.

Навальный, Тихановская и Трамп - кому сулят Нобелевскую премию мира 2020
Навальный, Тихановская и Трамп - кому сулят Нобелевскую премию мира 2020 / ТВ Центр

Не только российский политик-оппозиционер Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира 2020 – у него в этом году подобрались достойные соперники. Среди них коллеги Навального из Беларуси – супруги Тихановские.

Отметим, что в отличие от остальных нобелеевок Нобелевская премия мира присуждается не институтами Швеции, а Норвежским нобелевским комитетом. Вручать ее будут 10 декабря – в день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия мира 2020 – номинанты

Дональд Трамп

Президента США выдвинули на премию за то, что он участвовал в заключении договора о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Биньямин Нетаньяху

Почти по той же причине, что и Трампа, выдвинули на Нобелевскую премию и премьер-министра Израиля – за подписание соглашения с ОАЭ и Бахрейном. Мол, он способствовал установлению мира на Ближнем Востоке и наладил диалог с Саудовской Аравией. В частности, после переговоров с Нетаньяху арабы открыли для израильских самолетов свое воздушное пространство.

Светлана и Сергей Тихановские

Читайте такжеЕвропарламент "поставил крест" на президентстве ЛукашенкоБывший премьер-министр Польши, бывший президент Европейского совета Дональд Туск выдвинул на Нобелевскую премию супругов Тихановских.

Светлану Тихановскую в Европе называют легитимным президентом Беларуси – хотя, по официальным данным ЦИК, она проиграла Александру Лукашенко (10,12% голосов против 80,1%).

Сама Светлана покинула Беларусь из-за давления со стороны режима Лукашенко. Ее мужа Сергея власти держат в тюрьме.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы", — написал Туск в своем Twitter.

Грета Тунберг

17-летняя экоактивистка выдвигается на Нобелевскую премию мира уже второй раз – и снова за защиту климата (в частности, за борьбу с глобальным потеплением и с вредными выбросами в атмосферу).

Джасинда Ардерн

Ардерн – самый молодой в истории страны премьер-министр Новой Зеландии (вступила в должность в 38 лет). К тому же только третья женщина на этом посту.

Она борется против притока мигрантов – зато за уменьшение уровня бедности австралийцев. Много внимания уделяет социальным вопросам и необходимости введения бесплатного среднего и высшего специального образования в стране. Отстаивает легализацию абортов.

Каро Пайлан

Пайлан – депутат Великого национального собрания Турции. У него армянское происхождение. И именно тема Геноцида армян турками является основной в его политической деятельности.

Руководитель международного женского объединения амшенских армян Амшенка Саида Оганян выдвинула Пайлана на Нобелевскую премию мира за то, что тот "посвятил всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона".

Напомним, Нобелевскую премию мира 2019 получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

В том же году на Нобелевскую премию мира выдвигали бывшего узника Кремля Сенцова. Он пять лет просидел в российской тюрьме из-за обвинений в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

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