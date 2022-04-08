Гроб Жириновского после прощания пронесли на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет"

Страна, которой нет - ресторан в городе Москва / Соцсети

Гроб лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского пронесли из Дома Союзов в ритуальную машину на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет". Это реальный ресторан, который находится по улице Охотный ряд в Москве.

В Сети опубликовали видео, на котором гроб Жириновского, накрытый флагом России, пронесли в ритуальную машину на фоне вывески "Страна, которой нет".

Это реальный ресторан в Москве, который находится на улице Охотный ряд,2.

Прощание с Жириновским проходило в Колонном зале Дома Союзов 8 апреля. В числе приехавших на церемонию оказался глава РФ Владимир Путин. Перед прощанием Путина с Жириновским всех вывели из зала.

Приехали попрощаться с Жириновским заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов и другие. На панихиде присутствовали сын Олег и Дочь Анастасия.

Депутата похоронили на Новодевичьем кладбище.

Смерть Владимира Жириновского

25 марта российские СМИ заявили, что Владимир Жириновский умер. В министерстве здравоохранения информацию опровергли. Спикер Госдумы Володин сказал, что Жириновский жив, но находится в тяжелом состоянии.

Тогда Сын Жириновского, российский политик Игорь Лебедев опроверг сообщение 25 марта и обматерил журналистов.

О смерти лидера российской оппозиции Владимира Жириновского сообщил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 6 апреля. Причиной смерти назвали последствия коронавируса. Политик сделал 8 прививок против COVID-19, но заболел в конце февраля и был госпитализирован.

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