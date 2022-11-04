Иран призвал Украину вместе изучать данные о "шахедах" в РФ: в тот же день в Москву прибыл Ил-76 из Тегерана

Иран призвал Украину вместе изучать данные о "шахедах" в РФ/ Telegram Цаплиенко, МИД Ирана

Иран 3 ноября предложил Украине вместе изучать данные о применении Россией "шахедов" во время войны. В Тегеране предложили провести "техническую и экспертную" встречу, во время которой Украина может предоставить доказательства того, что РФ применяет "шахеды" против нашего государства.

Так в Иране отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он предупредил, что предоставление оружия для России, которое она затем использует против нашего государства, будет иметь последствия. МИД Ирана после этого предложило провести переговоры по этому вопросу. Об этом сообщается на сайте иранского ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Нассер Канаани отметил, что его страна придерживается нейтралитета в отношении войны в Украине.

Канаани говорит, якобы Украина "выдвигает ложные обвинения" его государству. Он предложил провести встречу, на которой Киев сможет предоставить Тегерану документацию в подтверждение своих слов об использовании Россией иранских "шахедов".

Представитель МИД Ирана отрицал, что его страна отправляла России любое оружие для использования против Украины.

В Москве приземлился очередной Ил-76 из Тегерана

Однако пока Иран доказывал свою непричастность к предоставлению России оружия для использования против Украины, в Москве в тот же день, 3 ноября, приземлился очередной иранский транспортный самолет Ил-76, который прилетел из Тегерана.

Какой именно груз доставил самолет, неизвестно. Но воздушное судно принадлежит компании Pouya Air, которая является одним из основных перевозчиков иранских дронов. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Грузовой самолет Ил-76 иранской компании Pouya Air сегодня (3 ноября – ред.) около восьми утра приземлился в Москве. Самолет быстро разгрузили. И уже в два дня Ил-76 вылетел в Тегеран. Авиакомпания Pouya Air является одним из основных перевозчиков иранских дронов, которые Москва использует против украинской инфраструктуры", – написал Цаплиенко, добавив соответствующие фото.

Telegram Цаплиенко

Telegram Цаплиенко

Telegram Цаплиенко

Предоставление Ираном оружия для России

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал удары российских оккупантов по мирным гражданам Украины с использованием иранских беспилотников. Он заявил о том, что не доверяет руководству Ирана. Президент отметил, что Иран отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

Позже в Израиле заявили, что имеют много доказательств того, что страна-агрессор Россия использует в Украине именно иранские дроны. Израильские власти готовы предоставить эти доказательства, чтобы разоблачить ложь Ирана, подчеркнул президент Израиля.

Эксперт Илия Куса отмечал, что ситуация с угрозой атаки Ираном целей в Саудовской Аравии не повлияет на поставки оружия России для войны против Украины. Россияне долго договаривались с Тегераном, сотрудничество вряд ли будет разорвано. К тому же в иранском государстве считают, что содействием Москве они противодействуют США. Совместная работа Ирана и РФ может прекратиться только в случае ухудшения отношений двух государств.

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