"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

Пастор настаивал, что документы на землю ему нужны немедленно, несмотря на очевидное замешательство прихожанина.

Пастор оскандалился в Гондурасе

Скандал разгорелся в Гондурасе вокруг священника евангелической церкви

По словам пастора, Господь потребовал отдать участок земли как проявление веры

Настоящий скандал разгорелся в Гондурасе вокруг священника евангелической церкви Хорхе Помпы.

Священник публично заявил, что Бог якобы "повелел" одному из прихожан отдать свою землю в дар церкви, сообщает Oddity Central.

В чем причина скандала

При этом Помпа обратился к растерянному мужчине из аудитории, утверждая, что ночью услышал голос Бога. По словам пастора, Господь потребовал отдать участок земли как проявление веры, пообещав взамен "стократное благословение".

"Если он отдаст мне землю, Бог вознаградит его больше, чем он имеет сейчас", — утверждал Помпа, добавив, что речь идёт о "сотнях тысяч долларов" в виде небесного дара.

Пастор также настаивал, что документы на землю ему нужны немедленно, несмотря на очевидное замешательство прихожанина.

"Ты готов? Как можно торговаться с Богом, если Он дал тебе всё?" — спросил он.

Реакция пользователей

Видео вызвало бурную реакцию: большинство пользователей обвинили проповедника в манипуляциях и злоупотреблении доверием верующих.

"Это необходимо расследовать. Такие действия — это форма психологического давления", — отметил один из комментаторов.

В то же время нашлись и те, кто поддержал пастора, уверяя, что он просто следует "божественным указаниям". Однако религиозные эксперты предостерегают от подобных оправданий.

"Настоящий духовный лидер должен быть примером честности, а не использовать имя Бога ради собственной выгоды", — прокомментировал теолог Хуан Карлос Сото.

История быстро приобрела широкий общественный резонанс и вновь подняла вопросы о границах влияния религиозных лидеров и необходимости защиты верующих от возможных злоупотреблений. Общество призывает провести официальное расследование и дать правовую оценку действиям пастора.

