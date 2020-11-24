Как в фильме про инопланетян: в пустыне США власти обнаружили загадочный объект

Высота объекта около 3-3,5 метров, из чего он сделан – будет установлено после экспертизы.
В штате Юта посреди пустыни нашли загадочный металлический монолит. Власти тут же засекретили его местонахождение: мол, сюда добираться опасно, а кто-то обязательно рискнет, если будет знать, куда ехать.
Как сообщает пресс-служба бюро авиабезопасности Юты, таинственный монолит обнаружили его сотрудники во время облета на вертолете, когда вели учет крупного рогатого скота для Отдела ресурсов дикой природы.
Высота объекта около 3-3,5 метров, из чего он сделан – будет установлено после экспертизы.
"Мы шутили, что если один из нас внезапно исчезнет, то остальным надо бежать", – цитирует CNN пилота вертолета Берта Хатчингса.
Пока что наиболее популярная версия появления данного монолита в пустыне – что это художественная инсталляция, которую установили поклонники фильма "Космическая одиссея 2001 года". Там, по сюжету, люди как раз встречают в космосе с таинственными черными монолитами.
Скорее всего, монолит демонтируют, так как без разрешения устанавливать любые объекты (в том числе и предметы искусства) незаконно, "неважно, с какой вы планеты", уточнили в бюро.
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