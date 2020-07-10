Обнуление сроков Путина: эксперт спрогнозировал изменения в России

После внесения поправок в Конституцию внешняя политика РФ изменится, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что во внешней политике Российской Федерации произойдут изменения после внесения поправок в Конституцию.

Внешняя политика РФ однозначно будет российскоцентричной и более жесткой, страна будет все меньше обращать внимание на международно-правовые нормы, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Россия будет все чаще игнорировать декларации и резолюции ООН.

"…курс на "глобальную сделку с Западом" путем обновления элит, сбрасывания политической токсичности через транзит власти и усиления "конструктивности" своей дипломатии… начало гонки за успешную адаптацию к глобальным экономическим трансформациям", – такие изменения спрогнозировал РФ эксперт.

Куса добавил, что российские власти стараются вырваться из ловушки старых догм и архаики путем перестройки политической системы государства, насколько это возможно, и создания нового функционала в отношениях со странами Запада.

"В Москве этот функционал видят, как статус постоянного партнера Европы в области безопасности и по отдельным кризисным площадкам в разных регионах с закреплением сфер влияния России в этих самых регионах и в своей ближней периферии", – объяснил собеседник.

Читайте такжеПутин совершил колоссальную ошибку – российский политикНапомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно закончилось через неделю. В РФ подсчитали голоса и решили, что большинство граждан поддержали внесение поправок в основной закон.

В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Поправки в российскую Конституцию вступили в силу 4 июля.