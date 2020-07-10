УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Обнуление сроков Путина: эксперт спрогнозировал изменения в России

Российская внешняя политика станет более жесткой, сказал эксперт.

10 июля 2020, 00:56
Эксперт полагает, что после внесения поправок в Конституцию внешняя политика РФ изменится – Конституция РФ поправки
После внесения поправок в Конституцию внешняя политика РФ изменится, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что во внешней политике Российской Федерации произойдут изменения после внесения поправок в Конституцию.

Внешняя политика РФ однозначно будет российскоцентричной и более жесткой, страна будет все меньше обращать внимание на международно-правовые нормы, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Россия будет все чаще игнорировать декларации и резолюции ООН.

"…курс на "глобальную сделку с Западом" путем обновления элит, сбрасывания политической токсичности через транзит власти и усиления "конструктивности" своей дипломатии… начало гонки за успешную адаптацию к глобальным экономическим трансформациям", – такие изменения спрогнозировал РФ эксперт.

Куса добавил, что российские власти стараются вырваться из ловушки старых догм и архаики путем перестройки политической системы государства, насколько это возможно, и создания нового функционала в отношениях со странами Запада.

"В Москве этот функционал видят, как статус постоянного партнера Европы в области безопасности и по отдельным кризисным площадкам в разных регионах с закреплением сфер влияния России в этих самых регионах и в своей ближней периферии", – объяснил собеседник.

Читайте такжеПутин совершил колоссальную ошибку – российский политикНапомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно закончилось через неделю. В РФ подсчитали голоса и решили, что большинство граждан поддержали внесение поправок в основной закон.

В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Поправки в российскую Конституцию вступили в силу 4 июля.

Сейчас вы просматриваете новость «Обнуление сроков Путина: эксперт спрогнозировал изменения в России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:56
Обнуление сроков Путина: эксперт спрогнозировал изменения в России
00:40
"Сжигают гнезда или заливают бетоном": эколог шокирован уничтожением в Украине редких птиц Видео
00:19
День Самсона: какой сегодня праздник 10 июля, приметы, именины Видео
09 июля, четверг
23:30
Коронавирус в Украине 9 июля достиг новой "высоты" - обновлено
23:22
Ученые пояснили, почему Covid-19 в самолетах опаснее авиакатастроф Видео
22:58
Зеленский с семьей переехал на государственную дачу в Конча-Заспе Видео
22:21
Стало известно, сколько больных Covid-19 в Украине попадают в реанимацию Видео
22:03
У Авакова рассказали, где записывались переговоры Порошенко и Путина
22:02
Сотни тысяч жертв: ученые предупредили о новой опасности коронавируса Видео
21:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
21:30
Резников пояснил процедуру местных выборов в ОРДЛО
21:28
"Пандемия усилится": эксперт дал тревожный прогноз насчет COVID-19 Видео
21:18
Зеленский назвал источник финансирования Медведчука Видео
20:49
Умер легендарный тренер Шахтера и сборной СССР Сальков
20:38
Под Черниговом водоем внезапно стал розовым: опубликованы фото
20:32
Нападение России из Крыма: в МИД рассказали, как будет действовать армия Украины
20:10
"Устал и спит": в Киеве на строительстве метро перевернулся подъемный кран
19:51
НАТО усиливает военное присутствие в Черном море
19:43
Разумков назвал две главные причины падения рейтинга Зеленского
19:32
Свержение Зеленского: Разумков оценил сценарий госпереворота
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять