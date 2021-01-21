Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального

Навальный стал реальной и единственной альтернативой Путину - Гозман / Фото Reuters

Фильм о "дворце Путина" стал серьезным успехом Алексея Навального, который нанес удар по российской власти. Политический режим в России ждет крушение, и теперь именно Навальный стал реальной альтернативой действующему российскому президенту Владимиру Путину.

Как заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала Украина 24, своим фильмом о "дворце Путина", который уже смотрят многие, Навальный задал повестку дня, причем сделал это на фоне своего ареста.

"Не они решают, что будет обсуждаться, а он решает. Он решил вернуться, они его решили арестовать, он взял и опубликовал вот эту штуку (фильм про дворец Путина). Это символично и красиво – из тюрьмы фактически", - полагает оппозиционер.

По словам политического деятеля, в данный момент в России идет борьба за лидерство в стране после крушения режима Путина. Он считает, что правящий российским режим разрушится из-за презрения.Читайте такжеВойна башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

"Ведь борьба сейчас идет за то, кто будет вместо Путина, когда режим рухнет. Этот режим скоро рухнет, по моему мнению, потому что он во всей истории с Навальным продемонстрировал, что он не только беззаконный, жестокий, а что он очень тупой, трусливый, и его все презирают. Власть, которую презирают, долго держаться не может", - уверяет Гозман.

Таким образом, как считает политик, Навальный обрел широкую известность и стал реальной альтернативой действующему главе государства Владимиру Путину.

"И сейчас идет борьба за то, кто будет после, когда режим рухнет. И Навальный здесь становится естественной фигурой. В мире относительно России знают фактически две фамилии – Путин и Навальный. Навальный стал реальной и фактически единственной альтернативой Путину", - подчеркнул Леонид Гозман.Читайте также"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального

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