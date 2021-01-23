"Люди будут громить все": в России озвучили радикальный сценарий протестов

Что ждет Россиию из-за ареста Навального / Reuters

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что если Кремль попытается ликвидировать Навального, а не вступить с ним в диалог, протесты обострятся до предела.

"Сейчас есть некая развилка: с одной стороны, совершенно очевидно, что Навальный продемонстрировал свой оппозиционный потенциал. Власть не была готова к такому масштабу, и сегодня практически впервые после 2012 года были прямые столкновения с полицией. Продолжают закидывать машины, правительственный автотранспорт. Доставили в больницу водителя и, видимо, пассажира, кто-то из ФСБ-шников пострадал", - сообщил он.

По словам Фейгина, протесты могут закончиться плачевно.

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"Сейчас для власти самое разумное – вступить в какой-то диалог с Навальным, чтобы повлиять на него. Потому что если его убьют, то тогда ситуация обострится до предела, люди выйдут, им уже терять будет нечего, они будут громить все на своем пути", - подчеркнул Фейгин, передает телеканал Украина 24.

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