"Люди будут громить все": в России озвучили радикальный сценарий протестов

По словам правозащитника, "процесс идет по нарастающей".
Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что если Кремль попытается ликвидировать Навального, а не вступить с ним в диалог, протесты обострятся до предела.
"Сейчас есть некая развилка: с одной стороны, совершенно очевидно, что Навальный продемонстрировал свой оппозиционный потенциал. Власть не была готова к такому масштабу, и сегодня практически впервые после 2012 года были прямые столкновения с полицией. Продолжают закидывать машины, правительственный автотранспорт. Доставили в больницу водителя и, видимо, пассажира, кто-то из ФСБ-шников пострадал", - сообщил он.
По словам Фейгина, протесты могут закончиться плачевно.
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"Сейчас для власти самое разумное – вступить в какой-то диалог с Навальным, чтобы повлиять на него. Потому что если его убьют, то тогда ситуация обострится до предела, люди выйдут, им уже терять будет нечего, они будут громить все на своем пути", - подчеркнул Фейгин, передает телеканал Украина 24.
Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
- После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.