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"Надо срочно что-то делать": Шольц расставил точки над "і" в вопросе ударов по РФ

Руслана Заклинская
24 июля 2024, 16:26
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Германия будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как потребуется, заявил Олаф Шольц.
'Надо срочно что-то делать': Шольц расставил точки над 'і' в вопросе ударов по РФ
Германия избегает эскалации с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Германия будет избегать любых действий, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. Правительство ФРГ не отзовет свое вето на поставки Украине дальнобойных ракет и удары немецким оружием по территории РФ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, пишет DW.

"Все наши решения взвешиваются и принимаются так, чтобы не дошло до эскалации, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", - заявил Шольц.

По его словам, частичное снятие запрета на удары ВСУ по ограниченной территории РФ приняли из-за необходимости реагирования на наступление российской армии на Харьковском направлении. Канцлер отметил, что "необходимо было что-то срочно делать", чтобы не позволить российским оккупантам использовать границу как защитную ширму для массированных атак по Украине.

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"Мы очень четко заявили: мы не будем нашими самолетами, ракетами обстреливать Россию, мы также не будем посылать (в Украину - Главред) наших солдат", - подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что такая позиция является взвешенной в условиях, когда в непосредственной близости к Германии идет война. Канцлер заверил, что Германия готова поддерживать Украину всем необходимым так долго, как потребуется, одновременно поддерживая процессы, которые приведут к миру.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Разрешение бить западным оружием по РФ - что известно

Напомним, определенные страны открыто поддерживают право Киева на использование западного оружия для ударов по целям в глубине РФ. В то же время, другие государства, в частности Соединенные Штаты, накладывают ограничения на выбор целей для Вооруженных сил Украины. Они позволяют использовать американское оружие только на украинской территории и по российским целям вблизи границы.

Украина делает все возможное, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ. Недавно советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан не смог четко ответить, позволит ли Вашингтон Украине использовать американское оружие для глубоких ударов по территории России.

Как сообщал Главред, Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его политика направлена на предотвращение "большой войны" и не видит причин для снятия этих ограничений для Украины.

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Олаф Шольц Германия война России и Украины ракетный удар
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