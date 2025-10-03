Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

По его словам, нам не следует недооценивать противника.

У России есть еще закупки нефти и газа позволяющие ей держаться и воевать, но дефицит бюджета неумолимо растет.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Европейцы, кстати, до сих пор не ловят в Балтийском море суда, которые идут без документов, и продолжают делать вид, что ничего не происходит. Так что запасы и закрома еще есть, потому что создана целая инфраструктура обхода санкций", - отметил эксперт.

Загородний считает, что наша задача – сделать так, чтобы запасы России, позволяющие ей воевать, резко сокращались.

"Например, дефицит бюджета РФ уже больше, чем планировалось, в восемь раз. А что будет по итогам года? Дефицит бюджета в размере 8-10 триллиона рублей вместо запланированного на уровне 1,3 триллиона? Деньги России взять негде, потому что никто ей не одалживает – ни Запад, ни Китай", - подытожил эксперт.

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские правительства оказали давление на Дональда Трампа, призывая его усилить санкции против России. В ответ президент США сместил акценты и он призвал прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт из Китая и Индии. По данным The Wall Street Journal, дипломаты подтверждают, что на этой неделе обсуждение нового пакета санкций ЕС против России отложили, чтобы найти варианты его усиления.

После телефонного разговора с Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении активизировать совместные действия для повышения экономического давления на Россию.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

