УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсети

7 апреля 2022, 08:48

Российские военные были пьяны и угрожали расправой, если пострадавшая расскажет кому-то о произошедшем. Девушка не обращалась в белорусскую милицию.

военные РФ, изнасилование
В белорусском Мозыре пьяные российские военные изнасиловали 20-летнюю девушку / Фото УНИАН

Российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку в белорусском городе Мозырь, который находится возле границы с Украиной. По словам девушки, военные были пьяны и угрожали расправой, если пострадавшая расскажет кому-то о произошедшем.

Аудиоразговор с жертвой россиян опубликовал Telegram-канал Вертикаль.

По словам девушки, она возвращалась вечером домой из пиццерии после встречи с друзьями. Возле нее остановилась грузовая военная машина. Внутри были три росийских солдата. Они предложили девушке познакомиться. Когда студентка отказалась, ее силой затащили в автомобиль.

"Они сказали, если я буду кричать — они меня убьют. Я не знала, куда они меня везут, ведь всю дорогу они меня держали за волосы головой вниз", — рассказала жертва изнасилования.

"Не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому", - заявили ей военные.

После изнасилования они забрали у своей жертвы деньги и серьги и выбросили ее из автомобиля. Телефон ей оставили, потому что он был старый и с разбитым экраном.

Студентка говорит, что не обращалась в белорусскую милицию, ведь боится расправы.

"Они видели мой студенческий билет и сказали, мол, если кому-то пожалуюсь, то они найдут меня и убьют. Их было трое. Один из них был с автоматом", — добавила девушка.

Также она рассказала, что по городу ходили слухи об изнасилованиях российскими военнослужащими местных девушек, однако никто этими преступлениями не занимался.

В то же время белорусская государственная телерадикомпания записала сюжет, в котором шла речь о том, что история об изнасиловании девушки российскими военными - фейк. Даже показали некую девушку, от имени которой якобы распространяется эта история. При этом никаких доказательств не было предоставлено.

Отметим, что город Мозырь в Беларуси находится недалеко от украинской границы. Там большое количество российских военнослужащих, которые принимали участие в войне против Украины. Также из Мозыря они отправляли награбленные в Украине вещи домой в россию.

Читайте такжеОт банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФ

Как известно, российские оккупанты творят зверства на временно оккупированных территориях Украины. В Буче и Ирпене захватчики массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

Другие новости:

viber
ВС РФ новости Беларуси изнасилование
Реклама
Популярное
Автор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на КиевщинеАвтор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали датуКогда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали дату Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой неделиНовые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели

Последние новости

08:49

"Назар - настоящий герой": боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни

08:48

"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсетиВидео

08:29

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

08:09

"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковВидео

08:07

Около 60 псковских десантников отказались ехать на войну в Украину - СМИ

Реклама
07:25

Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю материВидео

07:08

Оккупанты в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу - видео с дронаВидео

06:39

Жириновский умер, но Путин продолжает его деломнение

06:37

ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страныВидео

06:19

Российские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцевВидео

06:01

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном домеВидео

05:42

РФ может начать новую кровавую волну войны: Зеленский назвал условияВидео

05:34

Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеФото

05:05

От банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФВидео

04:36

"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

03:25

Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины - там до сих пор живут его родные

02:55

"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы УкраиныВидео

02:20

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрпризВидео

01:43

Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы КремляВидео

01:35

"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в БучеВидео

Реклама
01:05

Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

01:03

На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаВидео

00:51

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

00:43

Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителейВидео

00:25

В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

06 апреля, среда
23:57

Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаВидео

23:41

"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

23:35

Пили и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика, который уничтожили оккупантыВидео

23:25

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие

22:52

"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалетВидео

22:49

В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

22:44

Бежала от войны: стало известно о еще одном зверском преступлении россиян под КиевомВидео

22:19

В Луганской области орки обстреляли центр предоставления гумпомощи

21:58

"Идите х**": жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблемВидео

21:34

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человекВидео

21:28

Кэри Фукунага о войне в Украине: "Моя главная цель - использовать свой мозг, для помощи Украине"

21:05

Враг завершает перегруппировку войск - Генштаб

21:04

"Не вам рассказывать про гуманизм": Димопулос публично пристыдила Собчак

20:58

Если бы упал Чернигов, РФ разрезала бы Украину: Арестович показал, как выглядит разбомбленный городФотоВидео

20:33

ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армииВидео

Реклама
20:18

Ермак высказался о новых санкция США против России

20:18

"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с ПутинымВидео

20:04

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

19:58

Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

19:52

Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от КиеваВидео

19:51

"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти ПутинаВидео

19:37

Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

19:37

Россия не оставила миру других вариантов, кроме как ударить ракетами по Кремлюмнение

19:31

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:01

Дома людей превратили в хлева и разбомбили церковь: как оккупанты "хозяйничали" на Житомирщине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять