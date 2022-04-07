"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсети

В белорусском Мозыре пьяные российские военные изнасиловали 20-летнюю девушку / Фото УНИАН

Российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку в белорусском городе Мозырь, который находится возле границы с Украиной. По словам девушки, военные были пьяны и угрожали расправой, если пострадавшая расскажет кому-то о произошедшем.

Аудиоразговор с жертвой россиян опубликовал Telegram-канал Вертикаль.

По словам девушки, она возвращалась вечером домой из пиццерии после встречи с друзьями. Возле нее остановилась грузовая военная машина. Внутри были три росийских солдата. Они предложили девушке познакомиться. Когда студентка отказалась, ее силой затащили в автомобиль.

"Они сказали, если я буду кричать — они меня убьют. Я не знала, куда они меня везут, ведь всю дорогу они меня держали за волосы головой вниз", — рассказала жертва изнасилования.

"Не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому", - заявили ей военные.

После изнасилования они забрали у своей жертвы деньги и серьги и выбросили ее из автомобиля. Телефон ей оставили, потому что он был старый и с разбитым экраном.

Студентка говорит, что не обращалась в белорусскую милицию, ведь боится расправы.

"Они видели мой студенческий билет и сказали, мол, если кому-то пожалуюсь, то они найдут меня и убьют. Их было трое. Один из них был с автоматом", — добавила девушка.

Также она рассказала, что по городу ходили слухи об изнасилованиях российскими военнослужащими местных девушек, однако никто этими преступлениями не занимался.

В то же время белорусская государственная телерадикомпания записала сюжет, в котором шла речь о том, что история об изнасиловании девушки российскими военными - фейк. Даже показали некую девушку, от имени которой якобы распространяется эта история. При этом никаких доказательств не было предоставлено.

Отметим, что город Мозырь в Беларуси находится недалеко от украинской границы. Там большое количество российских военнослужащих, которые принимали участие в войне против Украины. Также из Мозыря они отправляли награбленные в Украине вещи домой в россию.

Читайте такжеОт банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФ

Как известно, российские оккупанты творят зверства на временно оккупированных территориях Украины. В Буче и Ирпене захватчики массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

Другие новости: