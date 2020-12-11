Новая должность и передача власти: в Беларуси раскрыли хитрый план Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Недавно Александр Лукашенко заявил о необходимости созыва Всебелорусского народного собрания. Из сказанного Лукашенко следовало, что делегатов на ВНС трудовые коллективы будут избирать на пять лет, работать они будут на общественных началах.

"Для него основная задача – это так поменять Конституцию и создать такие органы, в которых ничего не поменяется, то есть власть его никоим образом не будет ограничена", - заявил политолог из Беларуси Павел Усов в интервью Сurrenttime.tv.

"Мы видим, что в последнее время он хаотически ищет формулу, при которой можно будет сманипулировать Конституцией таким образом, что фактически он остается у власти и в стране ничего не меняется, но вместе с тем создается иллюзия какой-то реформы, передачи каких-то полномочий какому-то органу", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Всебелорусское народное собрание – это было консультативным совещательным телом, которое даже не прописано в Конституции, использовалось исключительно для пропагандистских целей.

Читайте такжеПреемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон"Политолог уверен, что управлять процессами останется Лукашенко: "Возможно, в этой системе Лукашенко может быть избран этим съездом как секретарь Всебелорусского народного собрания, будет создан какой-то президиум или политбюро".

Он считает, что Лукашенко может выполнять одновременно эти функции – как функцию президента, так и функцию председателя собрания. Помимо того, что это должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи.

"Возможно, такая манипуляция с Конституцией, введение Всебелорусского народного собрания в игру может быть формальной отставкой. Когда Лукашенко возглавит, скажем так, президиум Всебелорусского народного собрания, для этого нужно изменить вообще полностью систему конституционную в Беларуси, перетрансформировать и функции правительства, функции парламента, функции Всебелорусского народного собрания. Потому что в этих условиях в принципе и парламент не нужен. Потому что если это повторяет те же схемы, которые существовали в Советском Союзе, то мы помним, что там никакого парламента как такового не было", - резюмировал Усов.

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