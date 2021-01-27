Новые бунты и стихийные митинги: в Польше вступил в силу запрет на аборты

По всей Польше проходят стихийные митинги / Reuters

В среду, 27 января, в Польше начались новые митинги. Так, сегодня было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины.

Как пишет телеканал TVN 24, из-за чего в стране снова разгораются протесты.

Еще до опубликования решения в среду общественные организации анонсировали протесты и к вечеру люди вышли на улицы польских городов на стихийные митинги.

По сообщениям местных СМИ несколько сотен протестующих собрались у здания Конституционного суда в центре Варшавы, заблокировав прилегающие улицы.

Полиция пытается уговорить собравшихся разойтись через громкоговорители, в частности напоминая о запрете массовых собраний в стране из-за карантина в связи с коронавирусом.

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Запрет на аборт в Польше - о чем ранее сообщал Главред: