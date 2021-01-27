Новые бунты и стихийные митинги: в Польше вступил в силу запрет на аборты

В Польше по всей стране проходят стихийные митинги, а протестующие заблокировали центр Варшавы.
В среду, 27 января, в Польше начались новые митинги. Так, сегодня было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины.
Как пишет телеканал TVN 24, из-за чего в стране снова разгораются протесты.
Еще до опубликования решения в среду общественные организации анонсировали протесты и к вечеру люди вышли на улицы польских городов на стихийные митинги.
По сообщениям местных СМИ несколько сотен протестующих собрались у здания Конституционного суда в центре Варшавы, заблокировав прилегающие улицы.
Полиция пытается уговорить собравшихся разойтись через громкоговорители, в частности напоминая о запрете массовых собраний в стране из-за карантина в связи с коронавирусом.
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Запрет на аборт в Польше - о чем ранее сообщал Главред:
- На прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.
- После чего в Польше начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.
- Активистки движения Femen в Киеве 26 октября тоже протестовали против запрета абортов в Польше. Они устроили акцию возле посольства Польши в Киеве.