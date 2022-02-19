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"Он в отчаянии и проигрывает на всех направлениях": Путина сравнили с крысой, загнанной в угол – СМИ

19 февраля 2022, 13:02
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Российский президент уже не сможет выиграть, потому что Запад знает его истинные намерения.

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Путин проигрывает на всех направлениях, и поэтому чувствует себя в отчаянии / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин терпит политические неудачи и за границей, и в своей стране. Из-за этого он сейчас в отчаянии и ведет себя, как загнанная в угол крыса. Его действия указывают на то, что он изо всех сил пытается вернуть себе контроль над ситуацией.

Такое мнение высказал британский журналист и бывший спичрайтер премьер-министра Дэвида Кэмерона Ян Биррел в статье для издания Daily Mail, оценивая ситуацию вокруг России и Украины.

В статье отмечается, что именно Путин своими агрессивными действиями поставил Европу на грань новой войны.

Также отмечается, что российский президент является мастером плести паутину обмана, в которую искусно заманивает не только собственный народ, но и многих политиков и жителей Запада. Своими рассказами о якобы "геноциде на Востоке Украины" Путин просто оправдывает свое военное присутствие возле украинской границы, пишет журналист.

Автор публикации выразил мнение, что Путин играет в эту проигрышную для себя игру, потому что он в отчаянии. И поскольку президент РФ осознает, что проигрывает, то становится еще опаснее и более готовым решиться на любые действия.

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"Именно это делает его способным на все – как загнанная в угол крыса, рычит и ищет признаки слабости у своих врагов", – отметил журналист.

Он добавил, что хозяин Кремля так и не смог достичь своих желаемых целей, а именно – развалить НАТО, подорвать демократию в Европе, рассорить западные страны, вернуть себе контроль над утраченными землями бывшей СССР и восстановить положение России как сверхдержавы.

Президент России уже не сможет выиграть, ведь Запад понимает его истинные намерения, подытожил автор материала.

Угроза вторжения России

Накануне, 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в течение ближайших нескольких дней, и что российский президент Владимир Путин уже принял решение. Однако он добавил, что еще остается путь для дипломатического решения.

Стало известно, что Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Также ранее появилась информация, что от 40 до 50% российских военных, которые скопились вблизи украинской границы, находятся в наступательных позициях. Кремль уже разместил возле границы Украины 125 батальонных тактических групп, при этом в начале февраля их было 80.

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