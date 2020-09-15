Оппозиция Беларуси надеется получить от ЕС кругленькую сумму

Оппозиция Беларуси

​​​надеется на помощь от ЕС / TUT.BY

Белорусская оппозиция ожидает в случае прихода к власти финансирование от Евросоюза в объеме до €4 млрд.

Об этом во вторник, 15 сентября, заявил член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко в ходе видеоконференции, сообщило издание Лента.

Латушко напомнил, что 14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что РФ предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.

По словам оппозиционера, Беларусь нуждается в реструктуризации долгов, помощи Европы в проведении экономических реформ и долгосрочных кредитных ресурсах.

"Не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах €3-4 млрд", - заявил Латушко.