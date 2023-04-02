Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФ

Китай может присоединиться в СБ ООН к мерам против России, не исключил Андрей Санников.

Андрей Санников спрогнозировал результат ядерного шантажа РФ / сайт Кремля, Скриншот

Санкции – это минимальное, как может отреагировать Запад на переброску российского ядерного оружия в Беларусь, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

В интервью Главреду он раскритиковал позицию главы ООН Антониу Гутерриша, который высказывался в контексте снятия санкций для разблокирования поставок калийных удобрений.

"Вот этого допускать нельзя, потому что укрепление режима Лукашенко – это и укрепление военного потенциала, который используется против Украины. Дальше должно быть решение Совета безопасности ООН. И сегодня они возможны", — пояснил эксперт.

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По его мнению, заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси может быть связано с тем, диктатору РФ не удалось добиться приемлемого результата на переговорах с Си Цзиньпином.

"Значит, он обиделся на Си Цзиньпина, и чтобы как-то компенсировать свою обиду, начал вновь угрожать ядерным оружием. Китай снова сделал заявление, напомнил Путину то, что не так давно, всего год назад, постоянные члены Совета безопасности вновь подтвердили свое обязательство всячески препятствовать распространению и применению ядерного оружия в мире. Почему я говорю, что может быть уникальный момент, потому что Китай может сейчас присоединиться в СБ ООН к каким-то мерам против России. Конечно, Россия будет их ветировать, но если четыре постоянных члена будут настроены решительно и потом вынесут это на Генассамблею ООН, могут быть приняты и обязательные меры в отношении России. А там уже только санкциями не ограничится", — добавил Санников.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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