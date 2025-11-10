Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

Кратко:
- Авария случилась на маршруте между Братиславой и Пезинком
- В поездах находилось около 800 пассажиров, в основном студенты
- Пострадали десятки человек, 11 госпитализированы
Вечером 9 ноября в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки пассажиров получили легкие травмы, 11 человек доставили в больницы.
Авария произошла на железнодорожном коридоре между Братиславой и городом Пезинок. Один поезд врезался в заднюю часть другого. Один из них следовал из восточной части страны, а другой - из Нитры, пишет Aktuality.sk.
В вагонах на момент столкновения находилось примерно 800 человек – большинство из них были студентами.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток во время брифинга сообщил, что в обоих поездах находилось около 800 пассажиров, и оба поезда, по его словам, были "полны студентов".
Председатель Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович сообщил, что большинство пострадавших получили преимущественно переломы и ушибы. В то же время он предупредил о возможном проявлении отсроченных травм, в частности, шейного отдела позвоночника.
"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", – объяснил Мифкович.
На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.
