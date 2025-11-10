Укр
Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

Анна Ярославская
10 ноября 2025, 06:47
93
Один поезд врезался в заднюю часть другого. Причина столкновения пока неизвестна.
В Словакии столкнулись два пассажирских поезда
В Словакии столкнулись два пассажирских поезда / Коллаж: Главред, фото: aktuality.sk

Кратко:

  • Авария случилась на маршруте между Братиславой и Пезинком
  • В поездах находилось около 800 пассажиров, в основном студенты
  • Пострадали десятки человек, 11 госпитализированы

Вечером 9 ноября в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки пассажиров получили легкие травмы, 11 человек доставили в больницы.

Авария произошла на железнодорожном коридоре между Братиславой и городом Пезинок. Один поезд врезался в заднюю часть другого. Один из них следовал из восточной части страны, а другой - из Нитры, пишет Aktuality.sk.

В вагонах на момент столкновения находилось примерно 800 человек – большинство из них были студентами.

Один поезд врезался в заднюю часть другого.
Один поезд врезался в заднюю часть другого. / Фото: aktuality.sk

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток во время брифинга сообщил, что в обоих поездах находилось около 800 пассажиров, и оба поезда, по его словам, были "полны студентов".

Председатель Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович сообщил, что большинство пострадавших получили преимущественно переломы и ушибы. В то же время он предупредил о возможном проявлении отсроченных травм, в частности, шейного отдела позвоночника.

"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", – объяснил Мифкович.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

Поезда были полны студентов
Поезда были полны студентов / Фото: aktuality.sk

Как писал Главред, 31 октября в селе Фрага в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Судья районного суда Тернопольской области совершила наезд на двух человек. В результате аварии один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

В Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие. По факту совершения противоправных действий в ТЦК, где мужчина проходит военную службу, назначили служебное расследование.

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

