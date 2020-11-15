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Политик рассказал, почему итог войны в Карабахе – позорное поражение России

15 ноября 2020, 02:32

Эрдоган и Алиев за 5 минут могут выгнать Россию из Нагорного Карабаха, считает Леонид Гозман.

Нагорный Карабах, миротворцы
Переброска Россией войск в Нагорный Карабах - это лишь краткосрочный успех, - Гозман / Фото Reuters

Россия потерпела тяжелое поражение в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Размещение российского миротворческого контингента может рассматриваться как краткосрочный успех, однако стратегически Россия проиграла. Турция и Азербайджан при желании могут очень быстро вытеснить россиян из Карабаха. При этом Москва не смогла защитить Армению, чем показала свою ненадежность как союзника.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала Украина 24, комментируя итоги армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе.

По словам Гозмана, вмешательство России в нагорно-карабахский конфликт на позднем этапе свидетельствует о том, что Путин попытался продемонстрировать лидерство своей страны. Однако россияне не только не добились успеха, но и потерпели мощное поражение.

"К сожалению, переброска своих войск, пусть и незначительного контингента, на территорию, где они раньше не были, рассматривается как успех. В краткосрочном варианте – может быть. Но в долгосрочном, я полагаю, это очень серьёзное политическое и моральное поражение России, довольно позорное", - заметил политик.Читайте также"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху

Российский оппозиционер также акцентировал внимание на том, что несмотря на планы Путина задержаться в Нагорном Карабахе, ему легко могут помешать Алиев и Эрдоган. При наличии политической воли Россию ожидает оперативное вытеснение из региона.

"Но, кроме него, там еще есть игроки – Эрдоган, например. И если они с Алиевым захотят Россию оттуда выгнать, то они это сделают за 5 минут, потому что силы совершенно несравнимы. Поэтому я и думаю, что это поражение (России). Потому что это всё предельно временно", - добавил Гозман.

Кроме того, Россия не смогла обеспечить безопасность своему стратегическому союзнику – Армении – чем поставила под вопрос статус надежности Москвы и связанных с ней организаций.Читайте такжеЖители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения

"Зато мы теряем союзников. Армения – наши союзники по жизни, не по ОДКБ и СНГ, а по жизни. Эти обязательства перед Арменией, которые на протяжении всей войны не выполнены – это означает, что другие страны ОДКБ поймут, если ещё не поняли, что лучше иметь дело с другими союзниками, что не стоит доверять свою безопасность Кремлю – это очень серьёзное поражение", - подчеркнул Леонид Гозман.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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