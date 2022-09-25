'Последствия будут катастрофическими': США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФ

США дадут решительный ответ в случае применения РФ ядерного оружия / Reuters

США дадут "решительный ответ", если РФ применит ядерное оружие. В Вашингтоне обещают "катастрофические последствия" для России. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

"Если Россия пересечет эту границу, последствия для нее будут катастрофическими. США дадут решительный ответ. Через частные каналы мы подробнее объяснили, что именно это будет означать", - сказал Салливан.

Он добавил, что США также отреагируют на проведение "референдумов" на оккупированной территории Украины. Салливан анонсировал новые санкции против РФ. Под них попадут компании за пределами России, которые финансируют ее военную машину.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

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