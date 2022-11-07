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Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему даст

7 ноября 2022, 22:18

Российский диктатор не хочет переговоров с Зеленским, ему нужны переговоры с Байденом.

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему даст
Путин хочет втянуть НАТО в войну / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну. В таком случае он сможет выйти на арену мировых лидеров, чтобы попытаться посадить их за стол переговоров. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает УНИАН.

В таком случае Путин согласится сдаться "в плен".

"Сегодня Путин вынужден вести речь о том, что если будут переговоры, то с президентом Зеленским. Если он втягивает в войну НАТО, тогда переговоры будут с Джо Байденом. Что делает Путин тогда? Снова становится мировым лидером, чего не могут допустить США", - сказал Жданов.

Он добавил, что США хотят выбить Россию с мирового Олимпа". Но Путин хочет обсудить итоги войны, которую он развязал против Украины, с мировыми лидерами.

"Один залп ракеты "Томагавк" положит всю военную инфраструктуру России. Путин это прекрасно понимает, но ему нужен переговорный процесс на уровне мировых лидеров Байдена, Шольца, Макрона. Тогда он будет обсуждать с ними итоги этой войны. Вот чего он добивается", - добавил эксперт.

Жданов убежден, что Путину не удастся выйти на мировую переговорную арену.

В свою очередь США не дают большого количества оружия Украине, а делают все постепенно. Таким образом они добиваются того, чтобы РФ полностью исчерпала свой военный потенциал.

Переговоры с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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