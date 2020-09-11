Путин выжидает: Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко Москвой

Светлана Тихановская попросила Россию не вмешиваться в дела Беларуси.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко.
Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск.
"Путин поддерживает его (Лукашенко. - ред.), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.
По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
"Полагаю, он (Путин, - ред.) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер она.
Белорусская оппозиционерка попросила Россию, как и другие страны, уважать суверенитет Беларуси.
"Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - добавила Тихановская.
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Ранее Сейм Литовской республики принял решение о признании лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси.
Литва призывает международное сообщество последовать примеру Вильнюса, а также признать легитимность Координационного совета с целью проведения новых президентских и парламентских выборов на территории страны.
- Напомним, 9 августа на территории республики Беларусь состоялись президентские выборы, по итогам которых, по версии Центризбиркома, победу одержал многолетний глава РБ Александр Лукашенко.
- Оппозиция заявила о фальсификациях в рамках избирательного процесса и назвала победителем президентских выборов Светлану Тихановскую. После этого сотни тысяч белорусов вышли на улицы с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.
- После этого Тихановскую вынудили покинуть Беларусь и она отправилась в Литву.