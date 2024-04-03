'РФ истощена': генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США

Россия фактически уже прошла половину кризисного пути, который когда-то прошел СССР. В 2025-2026 годах у РФ могут начаться значительные проблемы с экономикой.

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Генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин с видео

Украине не стоит рассчитывать на то, что после переизбрания российского диктатора Владимира Путина на пост президента страны-агрессора России в РФ что-то существенно изменится.

Но в стране-агрессоре в целом нарастают определенные проблемы. В частности, Москва теряет свои возможности в регионах. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Я не вижу каких-то существенных изменений в России (после переизбрания Путина - ред.). Единственная проблема Кремля заключается в том, что Москва теряет свои возможности в регионах, которые медленно начинают это понимать. По моему мнению, ситуация в России более динамичная, чем это было в конце 1980-х годов в Советском Союзе. В СССР эти изменения начались с вводом войск в Афганистан и еще некоторыми авантюрами советского периода. Кризис в Советском Союзе в итоге завершился за 10-12 лет тем, чем он завершился. В России всё разворачивается более стремительно - сейчас она на стадии СССР 1985-1986 годов", - отметил Ягун.

По его словам, Россия фактически уже прошла половину кризисного пути СССР. В те времена Советский Союз так же был неспособен выполнять часть своих функций. Там начались значительные перебои с питанием, проблемы в обществе и противостояния, которые уже в 1987-1988 годах активно начали проявляться в национальных республиках.

"И это все сейчас демонстрирует Россия: она не может обеспечить безопасность своих граждан. Уже в 2025-2026 годах ожидаются значительные проблемы с экономикой. Россия истощена и надеется на то, что выборы в США 2024 года позволят Москве получить политические дивиденды в виде влияния на политику наших партнеров, чтобы вырваться из капкана", - сказал Ягун.

Генерал-майор запаса выразил сомнения в том, что РФ удастся выбраться из такого капкана.

"Удастся ли России из него вырваться? Посмотрим, посмотрим. Я сомневаюсь в этом. Очень много людей в России пили шампанское, когда Дональда Трампа избрали президентом США, но через некоторое время уже стало понятно, что Трамп не тот, кого они ожидали. Думаю, на этот раз будет то же самое. Таким образом, переизбрание Путина в России ничего не изменило. Украине в этой ситуации надо держаться на тех резервах, которые есть, и на том, что дадут европейцы, и, надеюсь, в начале апреля - американцы", - отметил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу наступления на Харьков:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Может ли Россия развалиться

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

Также ранее публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие. Если Россия не откажется от своей агрессивной политики, то в РФ может начаться силовая борьба за власть между элитами. Но РФ еще не прошла точку невозврата, отметил публицист.

Напомним, ранее генерал описал негативный сценарий для РФ и отметил, что России грозит военный мятеж. Часть российских оккупантов, особенно низшее звено, не понимают, что делают на войне.

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