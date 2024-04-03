УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"РФ истощена": генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США

Алёна Воронина
3 апреля 2024, 02:30
Россия фактически уже прошла половину кризисного пути, который когда-то прошел СССР. В 2025-2026 годах у РФ могут начаться значительные проблемы с экономикой.
'РФ истощена': генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США
Генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин с видео

Украине не стоит рассчитывать на то, что после переизбрания российского диктатора Владимира Путина на пост президента страны-агрессора России в РФ что-то существенно изменится.

Но в стране-агрессоре в целом нарастают определенные проблемы. В частности, Москва теряет свои возможности в регионах. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Я не вижу каких-то существенных изменений в России (после переизбрания Путина - ред.). Единственная проблема Кремля заключается в том, что Москва теряет свои возможности в регионах, которые медленно начинают это понимать. По моему мнению, ситуация в России более динамичная, чем это было в конце 1980-х годов в Советском Союзе. В СССР эти изменения начались с вводом войск в Афганистан и еще некоторыми авантюрами советского периода. Кризис в Советском Союзе в итоге завершился за 10-12 лет тем, чем он завершился. В России всё разворачивается более стремительно - сейчас она на стадии СССР 1985-1986 годов", - отметил Ягун.

По его словам, Россия фактически уже прошла половину кризисного пути СССР. В те времена Советский Союз так же был неспособен выполнять часть своих функций. Там начались значительные перебои с питанием, проблемы в обществе и противостояния, которые уже в 1987-1988 годах активно начали проявляться в национальных республиках.

"И это все сейчас демонстрирует Россия: она не может обеспечить безопасность своих граждан. Уже в 2025-2026 годах ожидаются значительные проблемы с экономикой. Россия истощена и надеется на то, что выборы в США 2024 года позволят Москве получить политические дивиденды в виде влияния на политику наших партнеров, чтобы вырваться из капкана", - сказал Ягун.

Генерал-майор запаса выразил сомнения в том, что РФ удастся выбраться из такого капкана.

"Удастся ли России из него вырваться? Посмотрим, посмотрим. Я сомневаюсь в этом. Очень много людей в России пили шампанское, когда Дональда Трампа избрали президентом США, но через некоторое время уже стало понятно, что Трамп не тот, кого они ожидали. Думаю, на этот раз будет то же самое. Таким образом, переизбрание Путина в России ничего не изменило. Украине в этой ситуации надо держаться на тех резервах, которые есть, и на том, что дадут европейцы, и, надеюсь, в начале апреля - американцы", - отметил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун оценил угрозу наступления на Харьков:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Может ли Россия развалиться

Напомним, ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко оценил, что может стать катализатором если не для развала страны-агрессора России, то хотя бы для акций протеста внутри страны.

Также ранее публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие. Если Россия не откажется от своей агрессивной политики, то в РФ может начаться силовая борьба за власть между элитами. Но РФ еще не прошла точку невозврата, отметил публицист.

Напомним, ранее генерал описал негативный сценарий для РФ и отметил, что России грозит военный мятеж. Часть российских оккупантов, особенно низшее звено, не понимают, что делают на войне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине вторжение России Виктор Ягун
Реклама

Главное за день

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

00:31 Украина
Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:52 Мир
Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

23:18 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Мой пламенный привет : Максим Галкин показался в студии пропагандистского Первого канала 6405

"Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 4758

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Кому категорически нельзя ходить на кладбище: священник удивил ответом 3450

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответом

Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель 2673

Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель

Последние новости

02:30

"РФ истощена": генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в США

02:00

Шэрон Стоун показала фанатам взрослого приемного сына

01:31

Вылезет быстро и будет крупной: чем накрыть редиску после посадки

00:33

"УССР со столицей в Харькове": генерал СБУ оценил новый "план" РоссииВидео

00:31

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭСВидео

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
02 апреля, вторник
23:52

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:51

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

23:51

Только самый сообразительный догадается, где спрятана пила: загадка на 12 секунд

23:18

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

Реклама
23:00

Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия

22:53

"Сделал это не со зла": Вакарчук извинился за свою политическую карьеру

22:47

Электронные повестки в кабинете военнообязанного: в Минобороны сделали заявление

21:50

НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

21:16

"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

21:11

С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

21:10

"Это защита жизни": Зеленский жестко набросился на Запад из-за отсутствия помощи

21:09

Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев: подарок, застолье и конфликтВидео

20:32

Ветки будут гнуться от плодов: топ-садовод рассказала, что добавить в компост

20:11

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

20:03

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

Реклама
19:42

Дожди с грозой и ветер 40 м/с: Украину атакует новый опасный шторм

19:26

Экс-банкир Николай Лагун хочет стать банкротом, НАБУ может предотвратить убытки для государства - СМИ

19:20

Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лотокВидео

19:10

Где пропали российские ракеты "Калибр"мнение

18:28

Настоящий Армагеддон: Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буряФото

18:16

Мобилизация с 25 лет, выплаты семьям погибших и электронный кабинет: Зеленский подписал законы

18:10

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

18:09

"Дети были в укрытии": РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшиеФото

17:56

В Украине студентам официально разрешили выезжать за границу: что для этого нужно

17:56

РФ способна провести несколько масштабных атак: в ГУР назвали количество ракет

17:33

Как почувствовать себя счастливым с утра: эксперты назвали 5 простых шагов

17:04

"Нигде и никогда не выйдет": новая любовница Путина ошарашила подарком диктатору

16:58

Враг пойдет на прорыв: эксперт раскрыл неожиданный сценарий нового наступления РФ

16:54

В войне наступил "критический момент": в США назвали нужное оружие для Украины

16:41

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответомВидео

16:40

Олег Скрипка рассказал, где во время войны живет его жена со взрослыми сыновьями

16:40

Все нарушения будут зафиксированы: Кабмин анонсировал новую волну проверок ВВК

16:26

Расплакалась: Инна Мирошниченко получила документ о том, какого ребенка им можно усыновить

16:13

Придет здоровье и молодость: какой водой нельзя умываться 3 апреля - приметы

15:57

Столкновения французских войск с РФ в Украине: генерал СБУ раскрыл сценарийВидео

Реклама
15:50

Поступали угрозы: почему Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение рассказать о диагнозе

15:49

Только самые внимательные заметят ошибку на изображении часов за 3 секунды: сложная загадка

15:31

Как удалить аккаунт в Инстаграм: простые советы, которые помогут

15:28

Что посадить рядом с картошкой от колорадского жука и для лучшего урожая

15:27

Дали 10 лет: украинской артистке огласили приговор за прославление "русского мира"

15:12

Верит, что пришельцы избрали его: Робби Уильямс рассказал про контакты с НЛО

15:09

Могут стать опасными: как понять, что пора немедленно стирать полотенца

14:58

Комиссия по претензиям и спецфонд: Зеленский объяснил, как РФ заплатит за войну

14:43

"Было горячо": Дантес разделся на сцене за деньги

14:35

Почему в Англии два крана для воды, а не смеситель

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять