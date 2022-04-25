РФ пытается достать с крейсера Москва ракеты и секретные документы при помощи 110-летнего судна – СМИ

Судно Коммуна впервые спустили на воду под названием "Волховъ" в 1913 году / Фото t.me/BILD_Russian

Россия предпринимает попытки достать ракеты и секретные документы с борта ракетного крейсера Москва, который пошел на дно 14 апреля после попадания в судно украинских ракет Нептун.

Как сообщает Telegram-канал Bild на русском, на месте затонувшего корабля работает специальное спасательное судно Коммуна.

Коммуна считается одним из старейших действующих боевых кораблей на вооружении российского военно-морского флота.

Его построили еще при царе и впервые спустили на воду под названием "Волховъ" в 1913 году.

Фото t.me/BILD_Russian

Впрочем, спасти крейсер Москва вряд ли получится. Затонувшее судно имеет 187 метров в длину. 110-летней Коммуне вряд ли удастся поднять его с глубины целиком.

"Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, стали известны координаты места, где на дне Черного моря находятся останки российского крейсера Москва. Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров.

Портал Defense Express, ссылаясь на источники, написал, что военное командование РФ активно "ищет виновных" в потере ракетного крейсера, по которому ударили крылатые ракеты Нептун ВСУ. По этой причине был снят с должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Какой экипаж крейсера Москва

Экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек.

Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

В свою очередь, спикер Морской охраны Госпогранслужбы заявил, что эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Черном море после потопления ракетного крейсера Москва, который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн. Минобороны РФ подтвердило его смерть.

Журналисты Схем установили личность одного погибшего мичмана. По их данным, на ракетном крейсере погиб Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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