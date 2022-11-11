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РФ снова клянчит переговоры: у Лаврова заявили, что готовы говорить "без предварительных условий"

11 ноября 2022, 17:02

В РФ жалуются на то, что решение о нежелании вести дискуссии с Москвой было принято Киевом из-за "давления со стороны Запада".

РФ снова клянчит переговоры: у Лаврова заявили, что готовы говорить 'без предварительных условий'
Рябков пожаловался, что на Киев якобы давит Запад / Фото twitter com mid_rf

На фоне очередного поражения войск РФ под Херсоном российские власти вновь заговорили о желании вести переговоры с Украиной. Теперь уже Москва якобы без "предварительных условий" готова к диалогу.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков посетовал на то, что решение о нежелании вести дискуссии с РФ было принято Киевом из-за "давления со стороны Запада".

"Я могу только подтвердить позицию – мы открыты к диалогу без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который в целом двигался вперед, разрабатывался какой-то документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше – зависит не от нас", - сказал Рябков.

По его мнению, шансы на диалог возрастут, если Киеву "прикажут из соответствующих столиц".

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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