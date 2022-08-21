Россия в панике закрывает воздушное пространство в трех областях

Росавиация / briztour.ru

Российская Федерация закроет отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 до 25 августа.

"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - сказано в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также Россия остановила пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов по "техническим причинам".

Как сообщает SOTA, с 21 по 23 августа все рейсы между Новороссийском, Геленджиком, Сочи, Сухумом, а также временно оккупированными Ялтой и Севастополем были отменены.

При этом продажа билетов также была приостановлена "до полной ясности технического состояния судов".

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

Читайте также: