Скандал с голыми украинками в Турции: что известно о девушках

Одна из участниц голой съемки Руслана Ковкова сняла видео, в котором рассказала, что их засняли с другой яхты, после чего девушек задержали правоохранители.
Украинки попали в скандал с голыми фотосъемками в районе города Гечек в море на яхте засняли шестерых обнаженных девушек. Вскоре их задержали правоохранители, а еще через некоторое время отпустили, пишет OBOZREVATEL.
Любительницам фотографироваться голыми в Турции удалось обойтись без депортации. Они отделались лишь допросом в полицейском участке.
Одна из участниц голой съемки Руслана Ковкова сняла видео, в котором рассказала, что их засняли с другой яхты, после чего девушек задержали правоохранители. Украинка признала, что в мусульманских странах лучше не делать обнаженных фотосессий.
В турецких СМИ писали, что помимо шестерых девушек на яхте было еще двое мужчин. По словам автора видео, двое из отдыхающих там "просто занимались любовью".
Что известно о девушках?
Судя по страничкам Русланы в соцсетях, до поездки в Турцию она отдыхала и в других странах. Девушка работает моделью и участвует в различных съемках, рекламирует одежду и белье.
В своих анкетах в различных модельных агентствах девушка сообщает, что ей 21 год, изучает в университете банковское дело. Также она активно развивает свой блог с 25-тысячной аудиторией, предлагает заказывать у нее рекламу.
Девушки провели на яхте несколько дней и там же отмечали день рождения некой Вероники Курган, о чем стало известно из соцсетей. Виновница торжества тоже работает моделью, ей 21 год, учится в одном из вузов и занимается танцами.
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Еще одну девушку из этой компании зовут Снежана, она называет себя актрисой и любит петь. Среди украинок оказалась и Диана Погорелова, участница шоу "Кто против блондинок", которая тоже любит публиковать снимки в полуобнаженном виде.
Задержание украинок в Дубае – о чем ранее сообщалось:
- Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. За участие в съемках девушек задержали.
- По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
- В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
- Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата. За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
- 13 апреля украинские модели вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило. По ее словам, "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy".