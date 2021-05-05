Скандал с голыми украинками в Турции: что известно о девушках

Украинки попали в скандал с голыми фотосъемками в районе города Гечек в море на яхте засняли шестерых обнаженных девушек. Вскоре их задержали правоохранители, а еще через некоторое время отпустили, пишет OBOZREVATEL.

Любительницам фотографироваться голыми в Турции удалось обойтись без депортации. Они отделались лишь допросом в полицейском участке.

Одна из участниц голой съемки Руслана Ковкова сняла видео, в котором рассказала, что их засняли с другой яхты, после чего девушек задержали правоохранители. Украинка признала, что в мусульманских странах лучше не делать обнаженных фотосессий.

В турецких СМИ писали, что помимо шестерых девушек на яхте было еще двое мужчин. По словам автора видео, двое из отдыхающих там "просто занимались любовью".

Что известно о девушках?

Судя по страничкам Русланы в соцсетях, до поездки в Турцию она отдыхала и в других странах. Девушка работает моделью и участвует в различных съемках, рекламирует одежду и белье.

В своих анкетах в различных модельных агентствах девушка сообщает, что ей 21 год, изучает в университете банковское дело. Также она активно развивает свой блог с 25-тысячной аудиторией, предлагает заказывать у нее рекламу.

Девушки провели на яхте несколько дней и там же отмечали день рождения некой Вероники Курган, о чем стало известно из соцсетей. Виновница торжества тоже работает моделью, ей 21 год, учится в одном из вузов и занимается танцами.

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Еще одну девушку из этой компании зовут Снежана, она называет себя актрисой и любит петь. Среди украинок оказалась и Диана Погорелова, участница шоу "Кто против блондинок", которая тоже любит публиковать снимки в полуобнаженном виде.

Задержание украинок в Дубае – о чем ранее сообщалось: