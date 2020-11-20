"Страшная болезнь и наследство": родственница Романа Виктюка указала на фейки росСМИ

У Романа Виктюка не было рака, утверждает его племянница / Скриншот

У народного артиста Украины и Российской Федерации, театрального режиссера Романа Виктюка не было страшной болезни.

Виктюк не страдал онкологией, рассказала ТСН.ua его племянница Екатерина.

По словам родственницы, информация, которую обнародовали росСМИ относительно наследства режиссера, тоже недостоверная.

"Информация об онкозаболевании... Виктюка – это ложная информация. Информация о наследстве и комментарий Валентины Талызиной (российская актриса – Ред.), который был предоставлен российским СМИ, также ложный…", – поделилась племянница Виктюка.