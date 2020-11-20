"Страшная болезнь и наследство": родственница Романа Виктюка указала на фейки росСМИ

РосСМИ обнародовали недостоверную информацию о режиссере, сообщила его племянница.
У народного артиста Украины и Российской Федерации, театрального режиссера Романа Виктюка не было страшной болезни.
Виктюк не страдал онкологией, рассказала ТСН.ua его племянница Екатерина.
По словам родственницы, информация, которую обнародовали росСМИ относительно наследства режиссера, тоже недостоверная.
"Информация об онкозаболевании... Виктюка – это ложная информация. Информация о наследстве и комментарий Валентины Талызиной (российская актриса – Ред.), который был предоставлен российским СМИ, также ложный…", – поделилась племянница Виктюка.
- Напомним, в конце октября появилась информация, что у Романа Виктюка нашли коронавирус COVID-19. СМИ писали, что режиссер попал в московскую больницу, а позже оказался в реанимации, поскольку ему стало хуже.
- Виктюк умер 17 ноября. Журналисты узнали, что причиной смерти режиссера считают анемию головного мозга.
- Позже росСМИ сообщили, что Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус – добил.
- Также росСМИ обнародовали информацию относительно наследства режиссера – Валентина Талызина, которая имела роман с Виктюком более 60 лет назад, сказала, что он ничего не откладывал и не собирал, а все деньги тратил на пиджаки.
Автор: Екатерина Присяжнюк