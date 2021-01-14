Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США

Дональду Трампу объявили импичмент / Фото: REUTERS

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал первое заявление после того, как Палата представителей Конгресса США в среду, 13 января, объявила ему импичмент.

Видеообращение было опубликовано в Twitter Белого дома.

В частности, Трамп призвал американцев к объединению и осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия 6 января. При этом глава Белого дома не затронул тему импичмента.

Трамп отметил, что "ни один истинный сторонник" президента не мог поддержать политическое насилие или нападение на сотрудников правоохранительных органов.

"Каждый из нас может сделать выбор делом, возвыситься над различиями, найти общую почву и единую цель. Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей нации - на распространении чудо-вакцины, победе над коронавирусом, восстановлении экономики", - заявил он.

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