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Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США

14 января 2021, 06:38

Глава Белого дома в своем обращении к американцам тему импичмента проигнорировал.

Трамп
Дональду Трампу объявили импичмент / Фото: REUTERS

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал первое заявление после того, как Палата представителей Конгресса США в среду, 13 января, объявила ему импичмент.

Видеообращение было опубликовано в Twitter Белого дома.

В частности, Трамп призвал американцев к объединению и осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия 6 января. При этом глава Белого дома не затронул тему импичмента.

Трамп отметил, что "ни один истинный сторонник" президента не мог поддержать политическое насилие или нападение на сотрудников правоохранительных органов.

"Каждый из нас может сделать выбор делом, возвыситься над различиями, найти общую почву и единую цель. Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей нации - на распространении чудо-вакцины, победе над коронавирусом, восстановлении экономики", - заявил он.

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Импичмент Трампу – последние новости:

  • 13 января палата Представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Это уже второй импичмент Трампу за его каденцию.
  • В этот раз главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.
  • В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.
  • Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.
  • Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

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