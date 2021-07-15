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Участниц откровенной фотосессии из Украины снова задержали в Черногории

15 июля 2021, 09:23
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Ранее модели устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.

Украинок задержали в Черногории за участие в откровенной фотосессии / dymontiger.livejournal.com

Украинские модели, которых в апреле задержали правоохранители из-за голой фотосессии на балконе в Дубае, задержали в Черногории второй раз подряд.

На этот раз девушки нарвались на проблемы с законом во время гонок в Черногории, на которых работали. Они внезапно запустили красно-белые сигнальные ракеты в поддержку Англии на Евро-2020, пишет dymontiger.livejournal.com.

Отмечается, что это второй раз за два дня, когда моделей задерживают в Черногории. Ранее они устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.

Как уточняет издание Mukachevo.net, в фотосессии в Черногории участвовала модель из Закарпатья Марианна Федчук.

Она ранее также снималась обнаженной в Дубае, утверждается в сообщении.

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Кроме того, в Instagram девушки опубликованы фото со скандальных фотосессий.

/ Instagram/fmaryankaaa

Напомним, ранее сообщалось о том, что после появления в соцсетях фото обнаженных девушек, которые выстроились на балконе в дорогом районе Дубая среди бела дня. Полиция задержала 40 человек, среди которых 11 оказались украинок. Их оштрафовали, а затем депортировали.

Отметим, что в Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанным и закрывать большую часть тела.

Кроме того, Турции также задержали украинок, устроивших обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Видеозапись опубликовали турецкие СМИ.

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