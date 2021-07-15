Участниц откровенной фотосессии из Украины снова задержали в Черногории

Ранее модели устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.
Украинские модели, которых в апреле задержали правоохранители из-за голой фотосессии на балконе в Дубае, задержали в Черногории второй раз подряд.
На этот раз девушки нарвались на проблемы с законом во время гонок в Черногории, на которых работали. Они внезапно запустили красно-белые сигнальные ракеты в поддержку Англии на Евро-2020, пишет dymontiger.livejournal.com.
Отмечается, что это второй раз за два дня, когда моделей задерживают в Черногории. Ранее они устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.
Как уточняет издание Mukachevo.net, в фотосессии в Черногории участвовала модель из Закарпатья Марианна Федчук.
Она ранее также снималась обнаженной в Дубае, утверждается в сообщении.
Кроме того, в Instagram девушки опубликованы фото со скандальных фотосессий.
Напомним, ранее сообщалось о том, что после появления в соцсетях фото обнаженных девушек, которые выстроились на балконе в дорогом районе Дубая среди бела дня. Полиция задержала 40 человек, среди которых 11 оказались украинок. Их оштрафовали, а затем депортировали.
Отметим, что в Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанным и закрывать большую часть тела.
Кроме того, Турции также задержали украинок, устроивших обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Видеозапись опубликовали турецкие СМИ.