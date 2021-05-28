Украина закрывает свое небо для самолетов Беларуси / Reuters

Украина закрывает свое воздушное пространство для самолетов Беларуси в дополнение к разрыву авиасообщения.

На внеочередном заседании в пятницу Кабинет министров одобрил соответствующий запрет. Он вступит в силу с 00:00 29 мая, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Министерству инфраструктуры и Украэроруху уже дано соответствующее протокольное поручение.

То есть теперь самолеты, которые зарегистрированы в реестрах Беларуси, не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и пролетать над украинской территорией транзитом.

Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: