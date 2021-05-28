Украина закрывает свое небо для самолетов Беларуси

Самолеты, которые зарегистрированы в реестрах Беларуси, не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и пролетать над ее территорией транзитом.
Украина закрывает свое воздушное пространство для самолетов Беларуси в дополнение к разрыву авиасообщения.
На внеочередном заседании в пятницу Кабинет министров одобрил соответствующий запрет. Он вступит в силу с 00:00 29 мая, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.
Министерству инфраструктуры и Украэроруху уже дано соответствующее протокольное поручение.
То есть теперь самолеты, которые зарегистрированы в реестрах Беларуси, не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и пролетать над украинской территорией транзитом.
Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.