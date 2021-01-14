Умер отец Ералаша - чем запомнился Борис Грачевский

Умер создатель Ералаша Борис Грачевский

14 января стало известно о смерти художественного руководителя детского юмористического журнала Ералаш Бориса Грачевского.

Борис Грачевский - биография и фильмография

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 года.

В 1968 году Грачевский закончил Калининградский механический техникум получив специальность токаря.

Проходил службу в армии, участвовал в операции Дунай. По собственным словам, во время службы получил перелом основания черепа, после чего был комиссован с инвалидностью II группы.

С ноября 1968 года работал грузчиком на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Впоследствии был принят на должность старшего администратора.

В 1974 году Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала Ералаш.

В 1974-1984 годах Борис Грачевский был директором Ералаша, с 1984 года является художественным руководителем этого киножурнала.

Грачевский поставил художественный фильмы Крыша (2009) и Между нот, или Тантрическая симфония (2015).

Также был актером. Исполнял роли в комедии Мексиканский вояж Степаныча (2012, режиссер Максим Воронков), киноальманахе Короткие волны (2017, Михаил Довженко), сериале Трое сверху (2006, Александр Ануров и др.).

В 2011 году Борис Грачевский выпустил сольный музыкальный альбом Я тебя люблю.

Борис Грачевский был трижды женат. У него осталось четверо детей.

Причина смерти Бориса Грачевского

Как сообщил друг артиста Владимир Долинский, Грачевский умер от последствий коронавируса.

Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, тогда он находился дома. К Новому году его состояние резко ухудшилось.

71-летний режиссер долгое время находился в реанимации. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.

Причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщал Главред, на 81-м году жизни умер актер и звезда легендарного фильма Человек-амфибия Владимир Коренев.