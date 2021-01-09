Ушел из жизни последний создатель ядерного оружия СССР

Умер последний создатель ядерной бомбы в СССР

В возрасте 101 года ушел из жизни старейший академик Российской академии наук, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Исаак Халатников.

Академик скончался в наукограде в Черноголовке Московской области, пишет РБК. Халатников родился в Екатеринославе в 1919 году. Являлся последним из создателей советского атомного и водородного оружия.

Предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Вместе с Львом Ландау Халатников создал теорию квантовых жидкостей. Также ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

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