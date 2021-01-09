Ушел из жизни последний создатель ядерного оружия СССР

Предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.
В возрасте 101 года ушел из жизни старейший академик Российской академии наук, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Исаак Халатников.
Академик скончался в наукограде в Черноголовке Московской области, пишет РБК. Халатников родился в Екатеринославе в 1919 году. Являлся последним из создателей советского атомного и водородного оружия.
Предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.
Вместе с Львом Ландау Халатников создал теорию квантовых жидкостей. Также ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.
Ядерная сделка США и России
- Американская пресса 12 октября сообщала, что президент Америки Дональд Трамп планировал продлить соглашение с Россией по ядерному оружию до президентских выборов.
- 13 октября в Белом доме заявляли, что США готовы к пролонгации соглашения при условии заморозки ядерных арсеналов Москвой и Вашингтоном.
- 8 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что переговоров о продлении соглашения СНВ-3 между Россией и США пока не было. Российская сторона передала Вашингтону два неформальных документа со своим видением вопроса. Фактически Москва предложила продлить ДСНВ без предварительных условий и рассмотреть возможность дальнейших договоренностей по данному вопросу.
Автор: Екатерина Трохимчук