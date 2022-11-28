Польша, Украина / УНИАН

Слухи о том, что Варшава якобы готовит проведение референдума по присоединению Западной Украины, являются фейковыми.

Как сказал спикера МИД Польши Лукаш Ясин в Twitter, цель слухов - поссорить украинцев и поляков.

"Сообщения по подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - отметил он.

По словам Ясина, все фото и документы, которые якобы должны подтверждать такие утверждения, являются поддельными.

Фейковый пост в соцсети / twitter.com/RzecznikMSZ

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

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