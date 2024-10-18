В России перевернулось грузовое судно 'Григорий Ловцов': что известно

У берегов российского Сахалина произошел инцидент с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся недалеко от Корсаковского района во время перегрузки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате этого семь членов экипажа оказались в воде. Трое моряков были спасены подошедшими судами, однако судьба еще четырех остается неизвестной.
По другим данным, два человека погибли, одного удалось извлечь из воды и доставить в больницу.
Также сообщается, что на месте происшествия продолжаются активные поисково-спасательные работы, в которых задействованы два буксира и спасательное судно.
Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага
Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.
В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.
В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.
Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.
Флот РФ - последние новости
Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что российский флот потерял способность влиять на ход боевых действий в Украине. Несмотря на количество кораблей, Черноморский флот РФ парализован и не способен эффективно действовать в азово-черноморском регионе.
7 октября, во время успешной операции ГУР МО Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения.
Кроме того, в Госдуме страны-агрессора России депутат Евгений Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен.
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