В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

Кратко:
- В России разбился самолет Ан-22
- Ан-22 выполнял плановый полет после ремонта
- На борту было семь членов экипажа
Во вторник, 9 декабря, в России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". На борту находилось по меньшей мере семь членов экипажа. О крушении самолета пишут телеграм-каналы Mash и Baza, а также ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет, принадлежащий Министерству обороны РФ, потерпел крушение вблизи Уводьского водохранилища в Фурмановском районе. РосСМИ утверждают, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
На борту находилось семь членов экипажа. Информация об их судьбе пока отсутствует.
Фрагменты фюзеляжа и обломки самолета обнаружены на берегу и в воде Уводьского водохранилища. На месте падения работают российские экстренные службы.
Минобороны РФ заявило, что самолет Ан-22 упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия для установления судьбы экипажа.
Почему РФ больше не может производить бомбардировщики - объяснение эксперта
Военный эксперт Валерий Рябых объяснил, что Россия фактически потеряла возможность производить стратегические бомбардировщики. По его словам, сейчас РФ использует корпуса еще советского производства, а современные системы и электроника, которые должны устанавливаться на такие самолеты, частично были западного происхождения.
После начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла доступ к необходимым комплектующим, в частности высокотехнологичным микрочипам, авиационным системам навигации и коммуникации. В результате РФ вынуждена разбирать старые машины на запчасти, чтобы поддерживать боевую авиацию в воздухе, или собирать так называемые "новые" самолеты из старых агрегатов.
Ликвидация российских самолетов - новости по теме
Напомним, в России во время стоянки бомбардировщика произошла нештатная активация системы катапультирования. Оба пилота погибли.
Силы обороны Украины 25 сентября сбили российский Су-34 на Запорожском направлении. По данным военных, штурмовик осуществлял атаку на Запорожье, применяя управляемые авиабомбы.
Как сообщал Главред, 4 декабря спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило российский МиГ-29 на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен аэродромный радар "Иртыш".
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
