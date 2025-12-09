Укр
В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

Руслана Заклинская
9 декабря 2025, 12:01обновлено 9 декабря, 12:53
На борту самолета находились семь членов экипажа.
В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем
В России разбился Ан-22

Кратко:

  • В России разбился самолет Ан-22
  • Ан-22 выполнял плановый полет после ремонта
  • На борту было семь членов экипажа

Во вторник, 9 декабря, в России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей". На борту находилось по меньшей мере семь членов экипажа. О крушении самолета пишут телеграм-каналы Mash и Baza, а также ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Самолет, принадлежащий Министерству обороны РФ, потерпел крушение вблизи Уводьского водохранилища в Фурмановском районе. РосСМИ утверждают, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

На борту находилось семь членов экипажа. Информация об их судьбе пока отсутствует.

Фрагменты фюзеляжа и обломки самолета обнаружены на берегу и в воде Уводьского водохранилища. На месте падения работают российские экстренные службы.

Минобороны РФ заявило, что самолет Ан-22 упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия для установления судьбы экипажа.

Почему РФ больше не может производить бомбардировщики - объяснение эксперта

Военный эксперт Валерий Рябых объяснил, что Россия фактически потеряла возможность производить стратегические бомбардировщики. По его словам, сейчас РФ использует корпуса еще советского производства, а современные системы и электроника, которые должны устанавливаться на такие самолеты, частично были западного происхождения.

После начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла доступ к необходимым комплектующим, в частности высокотехнологичным микрочипам, авиационным системам навигации и коммуникации. В результате РФ вынуждена разбирать старые машины на запчасти, чтобы поддерживать боевую авиацию в воздухе, или собирать так называемые "новые" самолеты из старых агрегатов.

Ликвидация российских самолетов - новости по теме

Напомним, в России во время стоянки бомбардировщика произошла нештатная активация системы катапультирования. Оба пилота погибли.

Силы обороны Украины 25 сентября сбили российский Су-34 на Запорожском направлении. По данным военных, штурмовик осуществлял атаку на Запорожье, применяя управляемые авиабомбы.

Как сообщал Главред, 4 декабря спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило российский МиГ-29 на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен аэродромный радар "Иртыш".

Читайте также:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

