В России высказались о новом формате по Карабаху при участии Турции

Главным переговорным форматом по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, уточнил Сергей Лавров.
Общепризнанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ. Однако Россия готова работать с другими государствами, которые могут повлиять на Азербайджан и Армению с целью обеспечения завершения военных действий.
Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов о возможном создании нового переговорного формата при участии России, Турции, Армении и Азербайджана в интервью российскому изданию Коммерсант.
По словам Лаврова, Россия рассматривает армян и азербайджанцев в качестве братских народов и не поддерживает военное решение конфликта. США и Франция – как сопредседатели Минской группы ОБСЕ – придерживаются аналогичной точки зрения
"В этой связи в Москве азербайджанский и армянский коллеги в принятом по итогам встречи 10 октября совместном заявлении подтвердили неизменность формата переговорного процесса", - сказал глава российского МИД.
Также он добавил, что в Кремле готовы вести переговоры со всеми государствами, у которых есть возможность повлиять на Азербайджан и Армению.Читайте такжеПашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в войне за Нагорный Карабах
"Тем не менее, мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнерами, в том числе соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путем в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями в контактах с Баку и Ереваном", - подчеркнул Сергей Лавров.
Позиция России и Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Россия является одной из стран-гарантов урегулирования вооруженного конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Москва выступает за дипломатическое решение вопроса и не исключает размещения российского миротворческого контингента в зоне конфликта.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее поддержал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал США, Россию и Францию вернуть оккупированную Арменией территорию Баку.
- 28 октября в ходе своего выступления в турецком парламенте Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он призвал Путина провести переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном, а сам выразил готовность переговорить с президентом Азербайджана Алиевым.
- Армянский премьер Никол Пашинян выступает против участия Турции в переговорном процессе и обвиняет Анкару в переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния.