В России высказались о новом формате по Карабаху при участии Турции

Мы готовы вести переговоры с государствами, которые могут повлиять на Армению и Азербайджан - Лавров / Reuters

Общепризнанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ. Однако Россия готова работать с другими государствами, которые могут повлиять на Азербайджан и Армению с целью обеспечения завершения военных действий.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов о возможном создании нового переговорного формата при участии России, Турции, Армении и Азербайджана в интервью российскому изданию Коммерсант.

По словам Лаврова, Россия рассматривает армян и азербайджанцев в качестве братских народов и не поддерживает военное решение конфликта. США и Франция – как сопредседатели Минской группы ОБСЕ – придерживаются аналогичной точки зрения

"В этой связи в Москве азербайджанский и армянский коллеги в принятом по итогам встречи 10 октября совместном заявлении подтвердили неизменность формата переговорного процесса", - сказал глава российского МИД.

Также он добавил, что в Кремле готовы вести переговоры со всеми государствами, у которых есть возможность повлиять на Азербайджан и Армению.Читайте такжеПашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в войне за Нагорный Карабах

"Тем не менее, мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнерами, в том числе соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путем в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями в контактах с Баку и Ереваном", - подчеркнул Сергей Лавров.

Позиция России и Турции по конфликту в Нагорном Карабахе