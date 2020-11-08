В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне

В Штабе обороны Великобритании предупредили о Третьей мировой войне / Фото: Reuters

Глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.

"Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален", — заявил Картер, его цитирует Reuters в воскресенье, 8 ноября.

В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза Третьей мировой войны реалистична, генерал затем заявил: "Я лишь говорю, что риск есть, и нам нужно его учитывать".

Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

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