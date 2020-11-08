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В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне

8 ноября 2020, 11:52

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер рассказал о рисках новой мировой войны.

Британия
В Штабе обороны Великобритании предупредили о Третьей мировой войне / Фото: Reuters

Глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.

"Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален", — заявил Картер, его цитирует Reuters в воскресенье, 8 ноября.

В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза Третьей мировой войны реалистична, генерал затем заявил: "Я лишь говорю, что риск есть, и нам нужно его учитывать".

Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

Заявления о новой мировой войне – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал теракт в Вене, увязав его с войной за Нагорный Карабах. По его словам, мир наблюдает начало гибридной мировой войны – и игнорировать ее скоро уже не получится.
  • 26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.
  • 3 августа глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса является "репетицией биологической войны".

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