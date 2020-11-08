В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер рассказал о рисках новой мировой войны.
Глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.
"Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален", — заявил Картер, его цитирует Reuters в воскресенье, 8 ноября.
В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза Третьей мировой войны реалистична, генерал затем заявил: "Я лишь говорю, что риск есть, и нам нужно его учитывать".
Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.
Заявления о новой мировой войне – о чем сообщалось ранее:
- 4 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал теракт в Вене, увязав его с войной за Нагорный Карабах. По его словам, мир наблюдает начало гибридной мировой войны – и игнорировать ее скоро уже не получится.
- 26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.
- 3 августа глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса является "репетицией биологической войны".